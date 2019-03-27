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Камеры на дорогах могут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения. Что мешает это делать?
Письма счастья. Так нежно прозванные правовые телеграммы, пожалуй, известны большинству автолюбителей. Передавил педаль газа, мелькнула вспышка – извещение найдет адресата.
Напрягающие автовладельцев дорожные камеры появились ещё в 2012 году, напомнили в программе
Дмитрий Курносенко, член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
Александр Хилькевич, пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
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Камеры на дорогах могут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения. Что мешает это делать?
Письма счастья. Так нежно прозванные правовые телеграммы, пожалуй, известны большинству автолюбителей. Передавил педаль газа, мелькнула вспышка – извещение...
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