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Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

28.03.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Результатов Александр Лукашенко, конечно, ждет и от других назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Так, изменения есть в дипкорпусе. Представлять наши интересы в ОАЭ будет надежный человек. А по совместительству еще в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Вот такой Персидский регион. Бесспорно, богатый. Лишь один факт. За 40 лет, с тех пор как в недрах ОАЭ нашли нефть, ВВП страны вырос более чем в 190 раз. Пусть и не такими темпами, но все же крепнут и наши двусторонние отношения с этим регионом.   

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Не скажу, что мы за это время выстроили с ними достаточно мощные торгово-экономические отношения. Это самое главное, чем мы должны заниматься. Политика, дипломатия, уважение, дружба – все это у меня с шейхами есть, и не только у меня. Доверие полнейшее. Но регион не простой, не бедный. И торговлю мы с ним должны расширять. Это главная ваша задача там. Будут экономика, финансы и торговля – будут и дипломатия, и политика.  

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Вновь назначенный посол рассказывает: отношения в первую очередь намерен строить на доверии. В арабском мире – это одна из наивысших гарантий успешного диалога. Если доверяют, то только всерьез и надолго. А это уж точно приведет и к росту инвестиций, и к наращиванию экспорта. Пока товарооборот, к примеру, с ОАЭ составляет всего 70 млн долларов. Для такого перспективного региона цифра мала. Ставку намерены делать на новые направления. И, ЭКСПО-2020 в Дубае поможет Беларуси заявить о себе.   

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия:
Задача стоит диверсифицировать экспорт, поставлять не только калийные удобрения и тяжелое машиностроение, которыми известна наша страна, но и продукцию сельского хозяйства, пищевую продукцию. Такие поставки идут, это касается сухого молока.   

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

То же качество, но уже не двустороннего диалога, а производимой техники, – задача номер один для нового генерального директора «Гомсельмаша». Предприятие градообразующее. Белорусский бренд. Но и здесь проблем, увы, избежать не удалось. Квалифицированные кадры и дисциплина. Без этого вопросов не решить.     

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Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Александр Лукашенко:    
Я знаю в общем, что там происходит и после посещения «Гомсельмаша» я был инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотреть. Я получал сигналы оттуда. В когда посмотрели, там проблем выше крыши. Поэтому военное положение. Кто хочет работать, работайте, кто не хочет – за забор, другого выбора у нас нет, ибо мы погубим «Гомсельмаш». А это – бренд нашей страны. Без «Гомсельмаша» сегодня – никуда. Никакое село, никакая промышленность развиваться не может, и в этом плане ты получишь от меня самую непосредственную поддержку. «Гомсельмаш» нужно поставить на ноги. И главное – это качество. Да, неплохую технику мы производим. Но если не будем работать над качеством, нас выпихнут с рынка, и мы уже не будем хвастаться: цена-качество, мы выигрываем. Люди купят дороже технику. Поэтому нам надо каждый день, каждый час работать над качеством.   

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

С зерноуборочной техникой Александр Новиков, что называется, на «ты». Говорит, за 18 лет через его руки прошли чуть ли не все образцы. Был главным инженером. Лишь на последние полгода место работы сменил. Вот и о суперкомбайне, который сошел с конвейера в начале июня прошлого года, а потом даже прошел первое испытание аграриев по сбору нового урожая, может рассказывать бесконечно. Над этой разработкой трудился весь коллектив «Гомсельмаша». В итоге, супермашина полностью отвечает современным параметрам, а стоимость ниже зарубежного аналога, да и обучать механизаторов работе на новой технике долго не приходится.     

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Прежде всего, комбайн должен быть высококачественный, наименее дешевый, максимально комфортный – вот в чем заключается идея суперкомбайна. Нужно, чтобы он был и доступный и не уступал комфортности лучшим зарубежным аналогам.     

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Также новый начальник в главном управлении внутренних дел Минского горисполкома. Им стал Иван Кубраков. Заменил на посту Сергея Дорошко, который назначен начальником Академии МВД. А вот Михаил Гриб отныне начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома. От таких кадровых перестановок в системе МВД Президент ждёт результат. Работать милиции нужно эффективнее. И здесь вновь можно вспомнить могилевский антипример. 

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Серьезный спрос будет и с нового начальника Академии МВД. Уже больше 60 лет здесь готовят настоящих мужчин. Учат не просто знать, но и понимать такие слова, как честь и долг. Одним словом, именно тут и начинается милиция.

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Сергей Дорошко, начальник Академии МВД Беларуси:   
Сотрудник органов внутренних дел должен обладать определенными качествами для выполнения тех задач, которые стоят перед ним. Эти качества закладываются и формируются в Академии МВД. Поэтому сегодня были поставлены четкие и конкретные задачи по подготовке и учебному процессу будущих сотрудников органов внутренних дел в Академии милиции.  

Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?

Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы
 
 
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Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Результатов Александр Лукашенко, конечно, ждет и от других назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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