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Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?
Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Результатов Александр Лукашенко, конечно, ждет и от других назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, изменения есть в дипкорпусе. Представлять наши интересы в ОАЭ будет надежный человек. А по совместительству еще в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Вот такой Персидский регион. Бесспорно, богатый. Лишь один факт. За 40 лет, с тех пор как в недрах ОАЭ нашли нефть, ВВП страны вырос более чем в 190 раз. Пусть и не такими темпами, но все же крепнут и наши двусторонние отношения с этим регионом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вновь назначенный посол рассказывает: отношения в первую очередь намерен строить на доверии. В арабском мире – это одна из наивысших гарантий успешного диалога. Если доверяют, то только всерьез и надолго. А это уж точно приведет и к росту инвестиций, и к наращиванию экспорта. Пока товарооборот, к примеру, с ОАЭ составляет всего 70 млн долларов. Для такого перспективного региона цифра мала. Ставку намерены делать на новые направления. И, ЭКСПО-2020 в Дубае поможет Беларуси заявить о себе.
Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия:
То же качество, но уже не двустороннего диалога, а производимой техники, – задача номер один для нового генерального директора «Гомсельмаша». Предприятие градообразующее. Белорусский бренд. Но и здесь проблем, увы, избежать не удалось. Квалифицированные кадры и дисциплина. Без этого вопросов не решить.
Александр Лукашенко:
С зерноуборочной техникой Александр Новиков, что называется, на «ты». Говорит, за 18 лет через его руки прошли чуть ли не все образцы. Был главным инженером. Лишь на последние полгода место работы сменил. Вот и о суперкомбайне, который сошел с конвейера в начале июня прошлого года, а потом даже прошел первое испытание аграриев по сбору нового урожая, может рассказывать бесконечно. Над этой разработкой трудился весь коллектив «Гомсельмаша». В итоге, супермашина полностью отвечает современным параметрам, а стоимость ниже зарубежного аналога, да и обучать механизаторов работе на новой технике долго не приходится.
Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Также новый начальник в главном управлении внутренних дел Минского горисполкома. Им стал Иван Кубраков. Заменил на посту Сергея Дорошко, который назначен начальником Академии МВД. А вот Михаил Гриб отныне начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома. От таких кадровых перестановок в системе МВД Президент ждёт результат. Работать милиции нужно эффективнее. И здесь вновь можно вспомнить могилевский антипример.
Серьезный спрос будет и с нового начальника Академии МВД. Уже больше 60 лет здесь готовят настоящих мужчин. Учат не просто знать, но и понимать такие слова, как честь и долг. Одним словом, именно тут и начинается милиция.
Сергей Дорошко, начальник Академии МВД Беларуси:
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Кадровый четверг. Президент назначил посла, главу предприятия и ректора академии: какие задачи поставил?
Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Результатов Александр Лукашенко, конечно, ждет и от других назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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