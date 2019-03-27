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Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике

28.03.2019 23:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Самоклеящийся оберег от рекламы. Житель одной из многоэтажек в Каменной Горке придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике

Теперь о просьбе его не засорять предупреждает специальный знак. Инициативу активиста постепенно начинают перенимать и соседи. Однако некоторые жители все же отнеслись к наклейкам скептически.   

Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике

Инициативе меньше двух недель, но эффект автор идеи уже успел ощутить. Полностью от листовок избавиться не удалось: однако рекламы стало в разы меньше.    

Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике

Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике
 
 
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Новости Беларуси. Самоклеящийся оберег от рекламы. Житель одной из многоэтажек в Каменной Горке придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике, сообщили...
 
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Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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