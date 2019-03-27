|
Леонид Анфимов: В агрохолдинге «Купаловское» остро обозначились недоработки местной вертикали власти
Новости Беларуси. Наведению порядка на местах – особое внимание властей. О недопустимости формализма в работе местной вертикали власти высказался 28 марта председатель Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леонид Анфимов принял участие в совместном заседании Гродненского областного исполкома и областного Совета депутатов. Центральной темой встречи стали вопросы работы системы ЖКХ.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Тема наведения порядка актуальна не только для жилищно-коммунальной сферы. Бесхозяйственность наносит вред в любой отрасли. В качестве примера руководитель КГК привел существенные недоработки, выявленные во время визита Президента в Могилевскую область.
Леонид Анфимов:
Также Леонид Анфимов провел 28 марта прямую телефонную линию для жителей Гродненской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Анфимов: В агрохолдинге «Купаловское» остро обозначились недоработки местной вертикали власти
Новости Беларуси. Наведению порядка на местах – особое внимание властей. О недопустимости формализма в работе местной вертикали власти высказался 28 марта...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)