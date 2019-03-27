ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм

28.03.2019 22:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Все подробности о подготовке столицы ко II Европейским играм. Гости с детьми точно не потеряют своих чад в толпе: их будут регистрировать отдельно и выдадут специальные браслеты с номерами телефонов родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм

Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сейчас у нас около 50-ти гостиниц с общим номерным фондом, готовым принять более 10-ти тысяч человек. Многие болельщики наши уже сейчас интересуются, где бы можно было бы пожить не в городе, а за его пределами, то есть в агроусадьбах.       

Как Минск готовится ко II Европейским играм? Больше подробностей в видеоматериале.    

Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все подробности о подготовке столицы ко II Европейским играм. Гости с детьми точно не потеряют своих чад в толпе: их будут регистрировать отдельно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите сегодня в 19.35 «Земля наша»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика