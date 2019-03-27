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Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Все подробности о подготовке столицы ко II Европейским играм. Гости с детьми точно не потеряют своих чад в толпе: их будут регистрировать отдельно и выдадут специальные браслеты с номерами телефонов родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. Все подробности о подготовке столицы ко II Европейским играм. Гости с детьми точно не потеряют своих чад в толпе: их будут регистрировать отдельно...
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