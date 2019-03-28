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Пройдете тест по спортивным приметам? Правда, из-за Лукашенко некоторые из них не всегда соблюдают
Тренировки тренировками, но перед важным матчем или турниром хочется укрепить свои позиции и уверить (в первую очередь себя), что выступишь отлично. Нет, мы не про допинг, конечно же. Мы про приметы. Наверняка и вы верите во что-то вроде «если загадать желание в 11.11, то оно сбудется». А какие приметы есть у спортсменов? Проверим, знаете ли вы их.
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Футболисты, хоккеисты и другие атлеты весьма подвержены суевериям.
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