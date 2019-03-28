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"Цени свое здоровье!". В Минске пройдет акция по профилактике неинфекционных заболеваний

28.03.2019 21:52 — Разное | Интерфакс  
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Городской Центр здоровья 3 апреля 2019 года приглашает на акции по профилактике неинфекционных заболеваний "Цени своё здоровье!".

"3 апреля  2019 года в рамках проекта по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения г. Минска на 2019 год "Цени своё здоровье!" запланировано проведение мероприятий районными центрами гигиены и эпидемиологии и учреждениями здравоохранения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра.

В рамках проекта, на объектах массового пребывания людей, намечено проведение информационно-образовательных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний. Минчанам измерят показатели артериального давления и покажут, как правильно следует самому себе измерять АД. Также горожанам предложат узнать уровень глюкозы в крови.

Во время акций специалисты будут проводить индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, раздавать информационно-образовательные материалы и демонстрировать тематические видеоролики, проводить анкетирование, определять факторы риска. При наличии условий и соответствующего оборудования можно будет снять кардиограмму.

 
Теги: Минск
 
 
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Городской Центр здоровья 3 апреля 2019 года приглашает на акции по профилактике неинфекционных заболеваний "Цени своё здоровье!".
 
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