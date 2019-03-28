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В системе МВД Беларуси произошли кадровые перестановки

29.03.2019 08:05 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко 28 марта назначил новых руководителей в системе МВД страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководителем Академии МВД назначен Сергей Дорошко. Ранее – начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

Сейчас на этом посту –Иван Кубраков, до этого – глава УВД Витебского облисполкома.

Начальником же УВД Витебской области станет Михаил Гриб, ранее – замначальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома, возглавлял милицию общественной безопасности.

Напомним, 28 марта президент также назначил новых глав исполкомов, послов, руководителей предприятий. Новые председатели исполкомов займут свои посты в Заводском, Октябрьском, Партизанском и Фрунзенском районах Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко произвел кад Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
 
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