В системе МВД Беларуси произошли кадровые перестановки

Александр Лукашенко 28 марта назначил новых руководителей в системе МВД страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководителем Академии МВД назначен Сергей Дорошко. Ранее – начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

Сейчас на этом посту –Иван Кубраков, до этого – глава УВД Витебского облисполкома.

Начальником же УВД Витебской области станет Михаил Гриб, ранее – замначальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома, возглавлял милицию общественной безопасности.