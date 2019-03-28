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Теплотравматизм и его профилактика

29.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Анализ теплотравматизма на производстве показывает, что несчастные случаи в теплоустановках являются следствием низкого уровня технологической и производственной дисциплины теплотехнического персонала, недостаточного уровня практического обучения работников безопасным приемам труда, неудовлетворительного технического состояния энергоустановок из-за нарушения правил эксплуатации, отсутствия чуткой системы контроля и надзора за производством со стороны должностных лиц энергослужб предприятий, несоблюдения техники безопасности, пренебрежительного отношения к выполнению отдельных требований правил безопасности и инструкций. А случается — даже из-за нахождения работников на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Для предотвращения случаев теплотравматизма руководителям предприятий и организаций необходимо выполнить ряд мероприятий: назначить необходимое количество ответственных лиц за тепловое хозяйство для непосредственного выполнения  возложенных на них функций по эксплуатации теплоустановок (согласно требованиям правил); соблюдать требования инструкций и правил безопасности; следить за укомплектованностью штата теплотехническим персоналом, своевременно прошедшим обучение, инструктажи и проверку знаний; проводить противоаварийные тренировки для приобретения теплотехническим персоналом навыков уверенной ликвидации нарушений нормального режима работы; вовремя  и качественно проводить обслуживание теплоустановок, испытания защитных средств; обеспечить содержание теплотехнического оборудования и тепловых сетей в технически исправном состоянии. Своевременно должны проводиться гидравлические испытания и гидропневматические промывки систем теплоснабжения, а также профилактические работы, ремонты согласно утвержденному графику, модернизация и реконструкция энергетического оборудования. Особое внимание следует уделять  проверке состояния здоровья работников теплотехнической службы. Запрещено производство работ в теплоустановках без обязательного выполнения  организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, в том числе без оформленного на их производство наряда-допуска или распоряжения.

Выполнение  вышеперечисленных мер значительно сократит количество случаев  теплотравматизма на производстве и  позволит безопасно  использовать тепловую энергию во благо человека.

Александр МАРХЕЛЬ,                                         

инспектор Несвижской районной инспекции «Энергонадзор».

 


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