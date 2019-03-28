Быть законопослушными

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Анализ оперативной обстановки на территории Несвижского района в 2019 году свидетельствует о том, что актуальной проблемой является увеличение удельного веса преступлений по линии уголовного розыска, совершенных в общественных местах. Так, за неполных 3 месяца текущего года в Несвижском районе зарегистрировано 13 преступлений, совершенных в общественных местах, за аналогичный период 2018 года — 6. Вместе с тем, следует отметить, что удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, составил 36,1 % против 15,8 % 2018 г., что не может не вызывать обеспокоенность.

Проанализировав рост преступлений, совершенных в общественных местах, можно сделать вывод, что причиной данной негативной тенденции явилось увеличение количества совершенных хулиганств с 0 до 10, из которых большее количество совершено в г. Несвиже (3) и г.п. Городея (3). Следует отметить, что По 8 фактам установлены подозреваемые.

Как правило, данные преступления — это причинение телесных повреждений или повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Так, житель г.п. Городея Ж., действуя в группе с жителями г. Столбцы П. и Ф., около 23.00 12 января 2019 года, находясь вблизи дома № 9 по ул. Гагарина в г.п. Городея, умышленно из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, беспричинно избили человека, причинив ему телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК Республики Беларусь.

Гражданин С. 16 февраля около 2 часов ночи, находясь на ул. Карла Либкнехта в Несвиже, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, повредил лакокрасочное покрытие, боковое зеркало, щетки стеклоочистителя заднего стекла автомобиля “NISSAN”, чем причинил имущественный вред гражданину Э. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь. И такие случаи не единичны.

Несвижский РОВД обращает внимание на меры ответственности, предусмотренные уголовным законодательством, — ст. 339 УК Республики Беларусь:

1) умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), — наказываются общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет;

2) хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), — наказываются арестом или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет;

3) действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Любой человек может стать жертвой преступления. Но некоторые тенденции всё же выделить можно. Часто преступления совершаются пьяными гражданами, когда контроль над собой ослаблен. Или в отношении пьяных. Поэтому после употребления спиртных напитков лучше остаться дома или же вызвать такси в случае, если вам необходимо добраться домой. Если же вы всё-таки вышли на улицу — по возможности избегайте встреч с пьяными компаниями. Старайтесь не находиться в одиночку и в темное время суток в малолюдных и малоосвещенных местах. Не приглашайте к себе домой незнакомых или малознакомых людей, т.к. алкоголь притупляет память и утром сложно вспомнить обстоятельства произошедшего.

Как себя вести, если вы всё же стали жертвой преступления? Прежде всего надо поднять шум, привлечь внимание находящихся рядом людей. Нужно постараться запомнить как можно больше примет преступников, их направление движения — это облегчит их поиск сотрудниками милиции. Как можно быстрее следует вызвать милицию по телефону 102. В 90 % случаев именно мгновенное обращение потерпевших в милицию помогает привлечь виновных к ответственности.

Андрей ПЕТРУЧЕНЯ,

начальник Несвижского РОВД,

подполковник милиции.