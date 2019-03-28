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С 27 марта по 5 апреля на территории Несвижского района проходит республиканская профилактическая акция «Будь примером своему ребенку!», в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции проводят информационно-разъяснительную работу со взрослыми, напоминая об угрозах безопасности детей на дорогах, причинах и последствиях ДТП с участием несовершеннолетних. Также обсуждаются правила безопасной перевозки маленьких пассажиров, ответственность за нарушение ПДД, а также необходимость личного примера и безопасного поведения на дороге.