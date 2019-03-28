СЛУЖБА 101: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

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«Будем осторожны!», «Помните об ответственности!», «Соблюдайте правила» — уже в который раз со страниц районной газеты звучат обращения к гражданам нашего региона о безопасности жизни, о бережном отношении к природе, об элементарной чистоте вокруг места, где вы живете или отдыхаете. В очередной раз работники Несвижского РОЧС обращаются через СМИ к жителям района, напоминая, в первую очередь об их собственной безопасности.

Будем осторожны!

В связи с установившейся сухой и ветреной погодой резко возрастает риск возникновения пожаров в лесах, на торфяных массивах и на территории приусадебных участков.

Лесные и торфяные пожары наносят вред экологии, уничтожая гектары леса и выбрасывая в атмосферу тонны ядовитых веществ, являются причиной гибели животных и растений, а выжигание сухостоя приводит к обеднению растительности.

Спасатели не раз сталкивались со случаями, когда во время сжигания хозяевами мусора, разведения костров во время отдыха на природе огонь перекидывался на постройки и транспорт. Но, самое страшное, когда жертвой огня становится человек.

Так, например, в апреле 2018 года от пожара, вспыхнувшего при сжигании сухой растительности, в Крупском районе погиб человек. Загорание произошло в то время, когда хозяин частного подворья оставил без присмотра костер, где сжигал бытовые отходы. Из-за сильного ветра пламя распространилось по участку, после чего человек попытался справиться с огнем самостоятельно. По прибытии работники МЧС, которых вызвали соседи, обнаружили мужчину в бессознательном состоянии и передали пострадавшего бригаде скорой помощи. К сожалению, человека спасти не удалось.

Помним об ответственности

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены довольно суровые санкции за совершение правонарушений в области пожарной безопасности. Так, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. За разведение костров в запрещенных местах грозит предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 б. в. Нарушение законодательства о пожарной безопасности предусматривает наказание в виде предупреждения или наложение штрафа в размере до 50 б.в. Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, согласно статье закона, влечет наложение штрафа в размере до 25 б. в.

Соблюдаем правила

Сжигать мусор на своем участке всё же можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы не допустить трагедии.

Для жилых зданий, общежитий, гаражей, садоводческих товариществ допускается контролируемое разведение костров при слабом ветре на расстоянии не менее 10 м от зданий (сооружений) и 20 м — от лесного массива.

Площадка для сжигания мусора должна быть обеспечена средствами первичного пожаротушения, а места размещения специальных приспособлений для приготовления пищи должны быть выбраны таким образом, чтобы исключалась возможность возникновения пожара.

На территории жилых домов, дачных и садовых домиков допускается приготовление пищи в специальных приспособлениях с использованием горящего угля (мангала, гриля и т.п.). При этом приспособление должно быть расположено от здания не менее чем в 4 метрах.

Нельзя сжигать мусор или ставить мангал под кронами деревь-ев и оставлять его без присмотра. После сжигания мусора или приготовления пищи угли должны быть потушены до полного прекращения тления.

Работники Несвижского РОЧС совместно с заинтересованными проводят профилактические рейды по выявлению фактов палов на земельных участках. Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах и при сжигании сухой растительности! Берегите себя и своих близких.

«НН».