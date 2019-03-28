Внимательность не повредит

Поделитесь с друзьями











По результатам многолетних наблюдений первые клещи семейства иксодовых регистрируются на территории Несвижского района в календарном промежутке с первой декады марта по вторую декаду апреля, в этот же период регистрируются и первые обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Например, в 2018 году первое обращение с укусом клеща зарегистрировано в апреле.

Прокомментировать эпидемиологическую обстановку в Несвижском районе мы попросили помощника врача-эпидемиолога ГУ «Несвижский РЦГиЭ» Ирину АЛЕКСЕЕВУ:

— Погодные условия весны 2019 года способствовали ранней активизации клещей. По результатам энтомологического мониторинга от 26.03.2019 г. численность иксодовых клещей в открытой природе составила 7 экземпляров на 1 флаго/километр.

Клещи, являющиеся переносчиками опасных для человека болезней Лайма и клещевого энцефалита, были обнаружены в 2018 году на территории дендропарка в г. Несвиже, на прибрежной территории около водоема в аг. Лань, в лесопарке Альба, на территории Поповой горки, Марысиного, Старого, Английского и Японского парков в г. Несвиже.

Радуясь пробуждению природы и направляясь на прогулку в парк или лес, примите меры предосторожности для предупреждения нападения клещей, по возможности используйте отпугивающие клещей средства (репелленты), распыляя их на одежду и открытые участки тела, руководствуясь инструкцией изготовителя.

Возбудители клещевых инфекций проникают в организм человека при укусе зараженного клеща со слюной, через микротравмы на коже при снятии клеща незащищенными руками или при случайном раздавливании.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща, даже при самостоятельном его извлечении, не пренебрегайте обращением к врачу (предпочтительно это сделать в течение 72 часов после укуса), который назначит вам профилактическое лечение клещевых инфекций, при необходимости даст дополнительные рекомендации и установит медицинское наблюдение.

«НН».