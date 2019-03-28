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Проходит единый день безопасности

29.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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За 2 месяца 2019 года в Минской области задержаны 1310 водителей, не имеющих прав управления (ст. 18.19. КоАП Республики Беларусь). За этот же период водители данной категории совершили 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили различные травмы.

Сегодня, 29 марта, на территории Несвижского района  проходит  единый день безопасности дорожного движения под девизом «Бесправнику»  не место за рулем!». Госавтоинспекция Несвижского РОВД  обращается к жителям района: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель, не имеющий прав управления, сообщите об этом по телефонам: 102 или 5-97-19.

 


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За 2 месяца 2019 года в Минской области задержаны 1310 водителей, не имеющих прав управления (ст. 18.19. КоАП Республики Беларусь).
 
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