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За 2 месяца 2019 года в Минской области задержаны 1310 водителей, не имеющих прав управления (ст. 18.19. КоАП Республики Беларусь). За этот же период водители данной категории совершили 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили различные травмы.

Сегодня, 29 марта, на территории Несвижского района проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Бесправнику» не место за рулем!». Госавтоинспекция Несвижского РОВД обращается к жителям района: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель, не имеющий прав управления, сообщите об этом по телефонам: 102 или 5-97-19.