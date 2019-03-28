На Украине закрывают уголовные дела о незаконном обогащении чиновников и депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о закрытии 65 уголовных производств в связи с признанием Конституционным судом неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины "незаконное обогащение".

"По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствам, которые расследовали детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ИФ), достигает 1 млрд 334 млн 446 тыс. грн., $1 млн 137 тыс. долл. и EUR 531 тыс.", - сказано в сообщении пресс-службы САП в четверг.

Отмечается, что в связи с решением КС принято решение о закрытии уголовных производств, в которых еще не было сообщено о подозрении, а также производств в отношении подозреваемых, по которым продолжается досудебное расследование.

В частности, 28 февраля 2019 года закрыто уголовное производство от 4 декабря 2018 г. о незаконном обогащении мэра Одессы Геннадия Труханова на сумму 115 млн грн (квартира и 2 нежилых помещения в г.Лондон, Великобритания).

6 марта закрыто уголовное производство от 29 августа 2018 г. о незаконном обогащении экс-руководителя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана на сумму 88,1 млн грн (две квартиры в ЖК "Французский квартал" в г.Киеве, дом в Киевской области, два дома в Турции, один автомобиль Mercedes-Benz GLE и два автомобиля Toyota Land Cruiser).

Кроме того, 15 марта закрыто уголовное производство от 24 апреля 2018 г. о незаконном обогащении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка на сумму 28,8 млн грн (квартиры в г.Лондон, Великобритания).

Также закрыты уголовные дела о незаконном обогащении 15 народных депутатов, отмечается в сообщении.