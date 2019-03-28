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Названы самые благоустроенные населенные пункты Беларуси

29.03.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Пять самых благоустроенных населенных пунктов Беларуси были определены в результате ежегодного республиканского конкурса, сообщили в министерстве архитектуры и строительства. 

По оценке Минстройархитектуры, в их число вошли города Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский. 

Победители определялись в пяти категориях – в зависимости от численности проживающего населения.

"Данный конкурс призван не только обеспечить комфортные условия проживания населения, но и сформировать оригинальную эстетическую среду в каждом городе и поселке", - говорится в сообщении ведомства. 

"Благоустройство оценивается по фотографическим материалам. Но даже на них видно, насколько прекрасно оборудованы территории, хочется побывать в этих городах. Чего не скажешь о крупных населенных пунктах и областных центрах. К сожалению, большим городам пока не можем поставить высокую оценку в наведении порядка на земле. Содержание строительных площадок, территорий производственных баз пока оставляет желать лучшего", - прокомментировала результаты конкурса консультант отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры Анна Кудравец.

По мнению специалиста ведомства, идеальный порядок в населенных пунктах-победителях достигнут благодаря слаженной работе местных исполнительных органов. "Комиссию с представителями министерства восхитило большое разнообразие примененных современных технологий в благоустройстве, интересных архитектурных решений в создании парков, скверов, возведении детских и спортивных площадок", - отметили в Минстройархитектуры.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пять самых благоустроенных населенных пунктов Беларуси были определены в результате ежегодного республиканского конкурса, сообщили в министерстве архитектуры...
 
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