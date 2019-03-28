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Салатные смеси в упаковках вредны для здоровья - ученые

29.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты австрийского Общества по информированию потребителей VKI выяснили, что салат в упаковках не соответствует гигиеническим требованиям.

Исследователи закупили в гипермаркетах образцы, представленные восемью различными видами мытых салатных смесей, упакованных в пластик. Далее, до истечения срока годности, они хранили их согласно предписаниям производителей.

Загрязненность всех продуктов, участвовавших в тестировании, оказалась очень высокой. Авторы исследования не рекомендуют употреблять их в пищу - особенно беременным женщинам, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом и вовсе нельзя употреблять готовый салат в упаковках.

Для оценки качества продукта экспертами использовались показатели, рекомендуемые Немецким обществом гигиены и микробиологии. В частности, грамположительные, спорообразующие почвенные бактерии вида Bacillus-cereus, обнаруженные в образцах, могут провоцировать пищевые отравления. Эксперт по питанию из VKI Нина Зигенталер сообщила, что были значительно превышены допустимые значения по колониеобразующим единицам во всех случаях, в одном - в 450 раз. В шести случаях из восьми было превышено содержание дрожжевых грибков. Один из продуктов был особенно сильно заражен плесневыми грибками, в других были обнаружены листерии, способные вызвать менингит и энцефалит.

"Покупатели употребляют в пищу настоящий рассадник микробов", - констатировала Зигенталер.

 
 
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Эксперты австрийского Общества по информированию потребителей VKI выяснили, что салат в упаковках не соответствует гигиеническим требованиям. Исследователи...
 
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