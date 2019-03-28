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Минские турфирмы ознакомились с возможностями промышленного туризма в Гомельской области

29.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Национальное агентство по туризму провело образовательный семинар по Гомельской области, в котором приняли участие представители туристических фирм Минска, сотрудники департамента по туризму министерства спорта и туризма, управления спорта и туризма Гомельского облисполкома, сообщили в агентстве.

В рамках двухдневного семинара игроки белорусского рынка туруслуг изучили возможности промышленного туризма в Гомеле и области. "Участники семинара посетили санаторий "Машиностроитель", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Спартак", ОАО Гомельское ПО "Кристалл", обсудили направления развития туризма в регионе, ознакомились с инфраструктурой", - говорится в сообщении Национального агентства по туризму.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Национальное агентство по туризму провело образовательный семинар по Гомельской области, в котором приняли участие представители туристических фирм Минска,...
 
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