Минские турфирмы ознакомились с возможностями промышленного туризма в Гомельской области

Национальное агентство по туризму провело образовательный семинар по Гомельской области, в котором приняли участие представители туристических фирм Минска, сотрудники департамента по туризму министерства спорта и туризма, управления спорта и туризма Гомельского облисполкома, сообщили в агентстве .

В рамках двухдневного семинара игроки белорусского рынка туруслуг изучили возможности промышленного туризма в Гомеле и области. "Участники семинара посетили санаторий "Машиностроитель", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Спартак", ОАО Гомельское ПО "Кристалл", обсудили направления развития туризма в регионе, ознакомились с инфраструктурой", - говорится в сообщении Национального агентства по туризму.