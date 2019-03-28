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Тест новых авто "угонщиками" - только треть машин смогла противостоять взлому
Компания Thatcham, долгие годы специализирующаяся на автомобильных противоугонных системах, протестировала 11 моделей машин, которые успели сойти с конвейера в 2019-м. Эксперты, отыгравшие роль угонщиков, проверили на способность противостоять взлому как традиционные дверные замки, так и, к примеру, диагностический разъем OBD.
Результаты оказались неутешительными: так, на все набирающие популярность системы бесключевого доступа "взломщикам" часто требовалось не более минуты.
Предсказуемо, премиальные бренды зачастую показывают хороший результат по безопасности. Как отметил технический директор Thatcham Ричард Биллиальд, у таких марок "есть действенные решения, которые мы ожидаем увидеть у других производителей в будущих моделях"
Лучше всего противостояли угону такие модели, как Audi e-tron, Jaguar XE, Land Rover Evoque и Mercedes B-класса.
Оценку "слабо" от экспертов получили Ford Mondeo, Hyundai Nexo, KIA ProCeed, Lexus UX, Porsche Macan, Toyota Corolla.
Защиту Suzuki Jimny, еще одного из протестированных авто, исследователи вовсе назвали "неприемлемой".
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Компания Thatcham, долгие годы специализирующаяся на автомобильных противоугонных системах, протестировала 11 моделей машин, которые успели сойти с конвейера в 2019-м....
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