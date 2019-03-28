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Сервис «Яндекс. Район» заработал в областных центрах Беларуси

29.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Сервис «Яндекс. Район» заработал в областных центрах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс. Район» позволяет узнать, что происходит поблизости, и обсудить с соседями местные события и проблемы. Например, можно поговорить про уборку дворов, рассказать о новом магазине или мастерской. Организации и жители могут размещать на сервисе объявления: предлагать услуги, приглашать на мероприятия, искать единомышленников.

Сервис пригодится и тем, кому нужен совет. Например, здесь можно выяснить, куда сдать ненужные вещи или где отремонтировать смартфон.

«Город — это прежде всего его жители. Чем активнее они участвуют в общественной жизни, тем лучше городская среда. Обычно люди обсуждают районные новости в небольших группах в мессенджерах, а мы создали единую площадку для всех горожан. Осенью прошлого года мы запустили «Яндекс. Район» в Минске и увидели, что он очень востребован. Поэтому решили открыть его во всех областных центрах страны», — рассказал региональный директор «Яндекса» в Беларуси Егор Цыганок.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сервис «Яндекс. Район» заработал в областных центрах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
 
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