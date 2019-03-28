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Лукашенко: бережное отношение к памяти о жертвах нацизма — часть белорусской национальной идеи

29.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия памятника австрийским жертвам нацизма «Массив имен» в мемориальном комплексе «Тростенец», передает корреспондент БЕЛТА.

«Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, осознание уроков Второй мировой войны находит отражение и в миролюбивой внешней политике Беларуси, в последовательном и искреннем стремлении белорусов вносить свой вклад в урегулирование конфликтов, снижение напряженности через содействие диалогу и сотрудничеству в регионе и мире.

«Народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавую трагедию Второй мировой войны. Миллионы граждан наших стран стали жертвами нацистской политики геноцида. Сегодня нас объединили боль памяти и зов совести, нравственный и человеческий долг, ответственность за судьбы будущих поколений», — подчеркнул глава государства.

 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия памятника австрийским жертвам нацизма «Массив имен» в мемориальном комплексе...
 
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