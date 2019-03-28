Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время поездки в Могилевскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех, — отметил глава государства. — Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на руководителей республиканского звена».

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

С началом в стране весенних полевых работ глава государства традиционно посещает различные регионы страны, чтобы лично ознакомиться и проконтролировать уровень хозяйствования на земле и то, насколько эффективно на местах решаются возникающие проблемы. «Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. И эти коровы не должны около 5 тыс. кг молока давать в год (это тоже неплохой удой, но не для этих коров)», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также скептически отнесся к некоторым рассуждениям, что такое содержание животных, какое он увидел на ферме в Могилевской области, в порядке вещей. «Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь — в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда», — сказал он. Президент считает, что самая главная причина во вскрывшейся ситуации — безответственность, несмотря на то, что на развитие хозяйства было направлено немало средств, приложены значительные усилия.