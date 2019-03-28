170 тысяч рублей ущерба, шесть пострадавших. В Минске жена криминального авторитета «продавала» жилье

Милиция вскрыла схему мошеннических действий, связанных с продажей вторичного жилья в Минске. К настоящему времени выявлено шесть эпизодов, суммарный причиненный ущерб составил более 170 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемая, 37-летняя жительница Минска, подыскивала желающих улучшить жилищные условия. К примеру, представляясь риэлтором, сообщала, что занимается подготовкой к реализации особенных квартир. Главная особенность — весьма привлекательная стоимость, значительно ниже той, которая существует на столичном рынке вторичного жилья. В частности, трехкомнатную квартиру рядом со станцией метро на проспекте Пушкина женщина предлагала за 23 — 26 тысяч долларов США. В менее престижном по логистике районе цена на отдельную квартиру называлась еще ниже — порядка 12 тысяч.

Потенциальным покупателям женщина объясняла, что собственники недвижимости — лица асоциального поведения, злоупотребляющие наркотиками либо спиртным. В связи с этим накопилась существенная коммунальная задолженность. Сейчас квартиры распродаются государством, в том числе для того, что покрыть существующие долги, а также приобрести прежним хозяевам жилье в сельской местности. Поэтому-то необходим авансовый платеж.

«Для пущей убедительности фигурантка демонстрировала квартиры знакомых, у которых брала ключи за небольшое вознаграждение. Примечательно, что сами предлагаемые квартиры относятся к жилому фонду, ограниченному по разным причинам к свободному гражданскому обороту. Другими словами, это жилье фактически не могло быть предметом сделок», — отметили в милиции.

Не зная этого, потенциальные покупатели с учетом привлекательности цены и якобы эксклюзивности предложения соглашались со всеми условиями и передавали деньги. Потерпевшими в настоящее время признаны шесть человек.

«Известно, что фигурантка является супругой так называемого криминального авторитета, который пропагандирует в определенном кругу лиц криминальную субкультуру. Женщина также культивировала эти неформальные принципы и использовала их в решении возникающих спорных вопросов, в том числе со своими жертвами», — добавили в МВД.

27 марта женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ГУВД. Ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества