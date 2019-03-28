Чем опасны весенние грибы?

В лесах уже появляются весенние грибы сморчки и строчки, употребление в пищу которых нередко приводит к отравлению, вплоть до смертельного исхода.

К отравлению грибами, в том числе сморчками и строчками, приводит: незнание видового состава грибов; нарушение технологии приготовления; нарушение условий хранения свежих грибов и правил их кулинарной обработки.

Согласно санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку, переработку и продажу грибов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.04.2013 №27, строчок обыкновенный внесен в перечень ядовитых и несъедобных грибов.

Сморчки обыкновенный и конический внесены в перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке и переработке на территории Республики Беларусь.

Чтобы сморчок обыкновенный не был ошибочно принят за строчок, очень важно знать и хорошо различать их ботанические признаки.

Попробуем разобраться, в чем же отличия между сморчками и строчками:

- если хорошо присмотреться, то можно заметить, что шляпка первого обычно конусовидная, а у второго — похожа на человеческий головной мозг;

- сморчки, как правило, хорошо выступают из земли. Ножка их полностью открыта. Ножка у строчков уходит в землю, либо лесную подстилку, ее практически не видно;

- при взгляде на эти два гриба создается впечатление, что первый (сморчок) как будто тянется вверх (и шляпка, и ножка у него вытянутые), а второй — наоборот, к земле: он приземистый, ножка широкая и расширяется книзу;

- сморчок в середине полый, строчок заполнен извилистой мякотью;

- обычно строчки гораздо крупнее сморчков. Сморчки имеют менее выраженный грибной запах, чем их несъедобные двойники.

Как сморчки, так и строчки следует употреблять с осторожностью и только после варки. При малейшем подозрении на то, что в вашу корзину грибника попал какой-то не такой гриб, его лучше выбросить и не рисковать здоровьем.

Отваривание строчков необходимо производить при открытом окне, поскольку при варке будет испаряться яд. По этой же причине не стоит вдыхать пары кипящего отвара. Варка должна происходить в незакрытой емкости. Обычно среди первых симптомов отравления наблюдается несколько обязательных: рвота, диарея, боль в животе. Они могут проявляться в разное время в зависимости от съеденного гриба. Отравление строчками проявляется в течение 6–10 часов после их употребления.

К сожалению, отличить съедобные сморчки от несъедобных строчков, даже зная их признаки, не всегда легко. Если вы хотя бы капельку сомневаетесь, хороший перед вами гриб либо ядовитый, лучше избавьтесь от него во избежание тяжелых последствий. В любом случае сырые грибы в пищу употреблять категорически запрещено.

В.В.Вишневская,

врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены питания