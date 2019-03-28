Массив имен: Лукашенко открыл памятник жертвам нацизма

В мемориальном комплексе «Тростенец» президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно открыл памятник жертвам нацизма. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Огромный камень, расколовшийся на десять частей. Именно столько было железнождорожных составов, на которых сюда, в Тростенец, привезли граждан Австрии, этнических евреев. Списки имен сохранились, поскольку билеты на те поезда люди оплатили сами.

Весной 1942-го сюда дважды в неделю привозили поляков, немцев, чехов и австрийцев. Забирали у них вещи и обещали переселить на новое место. В итоге электриков, слесарей, столяров, портных и сапожников отправляли в лагерь, остальных убивали.

«К сожалению, вынужден признать, что официальные власти Австрии делали очень многое, чтобы люди не узнали об этих событиях, избегали ответственности», – сказал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 2015 году на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» открыли первую часть мемориала. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко предложил государствам, чьи жители погибли в концлагере под Минском, установить памятники вдоль центральной аллеи комплекса. Первой на инициативу откликнулась Австрия. Там объявили конкурс на создание такого памятника. Победил проект архитектора Даниэля Занвальда, а воплотил его белорусский скульптор Константин Костюченко.

«Этот памятник – напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, непомерные политические амбиции, антинаучные и античеловеческие теории. Это памятник – напоминание о том, что мир хрупок, а человеческая жизнь бесценна», – сказал Лукашенко.