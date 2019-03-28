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Массив имен: Лукашенко открыл памятник жертвам нацизма

29.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В мемориальном комплексе «Тростенец» президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно открыл памятник жертвам нацизма. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Огромный камень, расколовшийся на десять частей. Именно столько было железнождорожных составов, на которых сюда, в Тростенец, привезли граждан Австрии, этнических евреев. Списки имен сохранились, поскольку билеты на те поезда люди оплатили сами.

Весной 1942-го сюда дважды в неделю привозили поляков, немцев, чехов и австрийцев. Забирали у них вещи и обещали переселить на новое место. В итоге электриков, слесарей, столяров, портных и сапожников отправляли в лагерь, остальных убивали.

«К сожалению, вынужден признать, что официальные власти Австрии делали очень многое, чтобы люди не узнали об этих событиях, избегали ответственности», – сказал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 2015 году на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» открыли первую часть мемориала. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко предложил государствам, чьи жители погибли в концлагере под Минском, установить памятники вдоль центральной аллеи комплекса. Первой на инициативу откликнулась Австрия. Там объявили конкурс на создание такого памятника. Победил проект архитектора Даниэля Занвальда, а воплотил его белорусский скульптор Константин Костюченко.

«Этот памятник – напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, непомерные политические амбиции, антинаучные и античеловеческие теории. Это памятник – напоминание о том, что мир хрупок, а человеческая жизнь бесценна», – сказал Лукашенко. 

В память о жертвах прозвучала еврейская поминальная молитва Кадиш, за ней последовала минута молчания. На церемонию пригласили узников концлагерей, располагавшихся на территории современной Беларуси, и тех, кого гитлеровцы угнали на работу в Германию. Сегодня все сходятся во мнении: важно чаще говорить о тех трагических событиях. Память о них поможет не допустить новых катастроф.

Официальный визит федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в Беларусь продлится два дня. Завтра он проведет переговоры с Александром Лукашенко и премьер--министром Сергеем Румасом.



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Весной 1942 года в Тростенец дважды в неделю привозили поляков, немцев, чехов и австрийцев. У них забирали вещи и обещали переселить их на новое место.
 
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