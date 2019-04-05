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Болельщики перед спаррингом с олимпийской командой России: «Беларусь выиграет, разве можно в этом сомневаться?»
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит 5 апреля первый из двух запланированных спаррингов с олимпийской командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На прямую связь со студией с «Чижовка-Арены» вышла корреспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, СТВ:
Вместе с тем не хватает и основных игроков, таких как Бэйлин, Джефф Платт (наши будущие лидеры, возможно).
Ну и не стоит забывать, что основная цель для подопечных Андрея Сидоренко – показать себя, чтобы сейчас отобраться в основной состав, который будет представлять нашу страну в Нур-Султане. Вместе с тем Андрей Сидоренко сказал, что он готов показать красивый хоккей для наших болельщиков.
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Болельщики перед спаррингом с олимпийской командой России: «Беларусь выиграет, разве можно в этом сомневаться?»
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит 5 апреля первый из двух запланированных спаррингов с олимпийской командой России, сообщили в программе...
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