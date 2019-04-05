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Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

05.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Городской поселок, который в 2000 году получил статус «города». Где живет около восьми тысяч человек. Где на гербе изображена прекрасная дева с книгой в руках – Ева, супруга литовского князя Гедимина, которая, по приданию, основала данный населённый пункт. Где на протяжении веков соседствовали православные и иудеи, католики и мусульмане. Это Ивье. Город полон интересных мест и увлеченных людей.

Первый из них - председатель райисполкома Александр Булак, который очень захватывающе рассказал об основных путях развития Ивьевщины. Это регион с современным сельскохозяйственным производством. Специализация аграрной отрасли района – мясо-молочное скотоводство, выращивание зерновых, сахарной свеклы, хорошо развито кормопроизводство.

Ивьевщина – «помидорный» край помидоров. За сезон реализовывается более 6 тысяч тон томатов. В Ивье даже проводится праздник, посвященный этому овощу. 

Район не может похвастаться крупными промышленными предприятиями.  Самое крупное - ООО «Лида Техмаш» - специализированное предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Здесь выпускается около 80 наименований сельскохозяйственной техники.

Ивьевщина представлена предприятиями по переработке сельхозпродукции, лесоматериалов и субъектами малого предпринимательства. Всего работают около 300 юридических лиц всех форм собственности, более 400 индивидуальных предпринимателей. Продукция экспортируется в 17 стран, основные партнеры – Россия, Германия, Франция, Литва, Казахстан.

Представители медиасферы побывали в питомнике Ивьевского лесхоза, который в 2016 году был признан «образцовым». Питомник специализируется на выращивании посадочного материала для леса и декоративной продукции – всего свыше 60 видов деревьев, кустарниковых растений. (

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

В 2018 году Ивье было столицей областных «Дожинок». К этому событию город внешне очень преобразился.  Здесь значительно улучшилась спортивная инфраструктура. Открыли комплекс физкультурно-спортивных сооружений: стадион (с покрытием, как на столичном «Динамо»), спортивная многофункциональная площадка, футбольная площадка, есть зона для игры в хоккей. Это место полюбили не только дети, но и взрослые. 

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Ивьевская средняя школа, в которой обучается 678 учащихся, также обрела второе лицо – за два года ее полностью реконструировали.

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Ивье еще называют татарской столицей. И этому есть объяснение. В городе проживает около 600 татар. Крупнейшая татарская община в Беларуси. Здесь располагается одна из главных достопримечательностей райцентра – мусульманская мечеть. Она была построена в 1882 году на средства графини Эльвиры Замойской. Мечеть не коснулись ни войны, ни разрушения. Она единственная, которую власти не закрыли в богоборческие советские времена. (

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

На протяжении десяти лет в городе работает единственный в республике музей национальных культур. Музейный фонд насчитывает более 3 тысяч экспонатов.

Музей рассказывает об истории народов, которые на протяжении веков жили здесь: белорусов, поляков, татар и евреев. В музее три основных зала, где представлены постоянно действующие экспозиции «Из истории коренного населения Ивьевщины», «Белорусские татары», «Вторая мировая война». Готовится к открытию новая экспозиция «Белорусские евреи». 

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Старейший памятник архитектуры в Ивье – костел святых Петра и Павла. Ему более пяти сотен лет. На небольшой возвышенности у костела стоит статуя Христа. Ее  туристы нередко принимают за ту, что стоит в Рио-де-Жанейро. И даже о город шуточно называют Ивье-де-Жанейро. На самом деле здесь установлена уменьшенная копия статуи Христа из португальского города Алмада. 

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Представители СМИ побывали в Ивьевском центре культуры и народного творчества, где было представлено богатое культурное наследие: прекрасные работы из дерева, соломки, ниток, лозы. Образцовый детский театральный коллектив из школы искусств показал фрагмент спектакля

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Памятный знак «В честь дружбы и единства конфессий Ивьевщины», установленный в центре города в 2012 году. Монумент – это четыре величественные стелы с арками, каждая из которых посвящена одной из четырех конфессий. Он выполняет еще и практическую функцию указателя для туриста: каждая арка обращена в сторону храма определенной конфессии. 

Журналисты республиканских, областных и региональных средств массовой информации побывали в пресс-туре по Ивьевскому району

Галина АНТОНОВА.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 90
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Городской поселок, который в 2000 году получил статус «города». Где живет около восьми тысяч человек. Где на гербе изображена прекрасная дева с книгой в руках – Ева,...
 
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