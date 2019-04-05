В Петербурге готовятся к форуму регионов России и Беларуси

В Петербурге начали подготовку к форуму регионов России и Беларуси. В Таврическом дворце состоялось первое заседание оргкомитетов двух стран.

Форум откроется в Северной столице 16 июля. В нем будут участвовать гости из всех регионов Беларуси и представители 70 субъектов Российской Федерации. По словам организаторов, встреча будет посвящена культурному, гуманитарному и образовательному сотрудничеству.



«Культура и молодежь – два центра нашего внимания», – сказал заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев.

По его словам, до того, как будет проведено основное мероприятие форума, 15 и 16 июля в городе пройдет молодежный форум двух парламентов



Это уже шестой форум регионов России и Беларуси. В прошлом году он проходил в Могилеве.