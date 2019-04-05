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В Петербурге готовятся к форуму регионов России и Беларуси
05.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Петербурге начали подготовку к
Форум откроется в Северной столице 16 июля. В нем будут участвовать гости из всех регионов Беларуси и представители 70 субъектов Российской Федерации. По словам организаторов, встреча будет посвящена культурному, гуманитарному и образовательному сотрудничеству.
По его словам, до того, как будет проведено основное мероприятие форума, 15 и 16 июля в городе пройдет молодежный форум двух парламентов
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