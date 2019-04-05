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Заместитель главы Администрации Президента провёл выездной приём в Сенненском райисполкоме

05.04.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента для решения проблем белорусов 5 апреля вновь направились в регионы. Так, в Сенненский райисполком приехал замглавы Администрации Владимир Жевняк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие выездные приемы – это возможность узнать о наболевшем, и в то же время проверить работу местной вертикали. А еще своего рода продолжение «Большого разговора» с главой государства. При подготовке к нему каждый мог стать участником акции «Ваш вопрос Президенту». В итоге за два дня их поступило более 2000.

Заместитель главы Администрации Президента провёл выездной приём в Сенненском райисполкоме

Администрация Президента проводит выездные приёмы граждан в регионах

Представители Администрации проверяют, не работают ли местные чиновники спустя рукава, и какие «вопросы Президенту» от читателей БелТА уже взяты на заметку, а какие пока еще ждут своего часа. Например, в Витебской области, как рассказал Владимир Жевняк, решены практически все вопросы, поступившие от жителей региона к «Большому разговору».

Заместитель главы Администрации Президента провёл выездной приём в Сенненском райисполкоме

Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Пожелание только одно: стараться все-таки выслушивать людей и разбираться в их проблемах. Но граждане тоже занимают какую-то потребительскую позицию. Когда им предлагается несколько, и даже десятки должностей на выбор, люди не соглашаются по тем или иным причинам. И здесь, мне кажется, надо быть обоюдно внимательными друг к другу.

Заместитель главы Администрации Президента провёл выездной приём в Сенненском райисполкоме

Качество работы милиции и следователей, благоустройство территорий, жилищно-коммунальное хозяйство, трудоустройство, оказание медицинской помощи, пенсионные проблемы – тем на сегодняшней встрече было озвучено немало. На прием в Сенно приехали из других районов и городов. В итоге поручения были даны по каждому обращению.

«Марафон выездных приемов» начался еще 2 апреля. График очень плотный. После выходных выездные приемы продолжатся.

Заместитель главы Администрации Президента провёл выездной приём в Сенненском райисполкоме
 
 
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента для решения проблем белорусов 5 апреля вновь направились в регионы. Так, в Сенненский райисполком...
 
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