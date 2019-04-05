ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

05.04.2019 21:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Брест обрел новый для себя статус – культурная столица СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше этой чести удостаивались два других региональных центра – Гомель и Могилев. На этот раз во главе культурных событий город с 1000-летней историей. О важной миссии юбиляра расскажет корреспондент Петр Бутрим. 

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Вот так Беларусь выглядит из космоса. Эти снимки сразу после своего полета опубликовал наш земляк Олег Новицкий. Сделать четкое фото Бреста ему так и не удалось – уж очень большое расстояние.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Однако приехать и поздравить брестчан с грядущим юбилеем летчик-космонавт не забыл. Да еще и не с пустыми руками: поздравительное послание через коллегу передал и знаменитый Алексей Леонов.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Весточку написал от руки. Что ж, выходит, успехи города заметны даже из космоса.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Олег Новицкий, летчик-космонавт: 
Беларусь вся выглядит очень достойно. И все мои друзья, кто хотя бы раз побывал в Беларуси, сразу это отмечают. Брест мне очень нравится. Мне нравится быть в Брестской крепости. Я с удовольствием привез сюда своих дочерей, чтобы они прочувствовали мужество этого места.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

А пока Брест готовится подняться на космическую высоту в культурном плане. Буквально час назад городу передали эстафету культурной столицы СНГ.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Позвольте мне вручить сертификат о присвоении статуса культурной столицы Содружества городу Брест, Республика Беларусь.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Для Бреста это совершенно новый опыт. Стартует международный марафон искусств с грандиозного гала-концерта. В общей сложности на сцену выйдут 950 артистов из 11 стран, и многие из них в Беларусь приехали впервые.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Седа Хайтаева, народная артистка Чеченской Республики (Россия):
Мы покажем вам наши традиции, обычаи, темперамент, характер. Все увидите в одном танце.

Надо отметить, что за громким статусом культурной столицы скрывается и масштабная программа – выставки, конкурсы, фестивали. И все с пометкой «международный». Всего 34 крупных проекта. Замысел культурной столицы намекает также и на политическое и экономическое сближение стран.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: 
Такие мероприятия, которые проводятся в Бресте, я еще воспринимаю как площадку для продвижения и продюсирования нашего города. Если город узнаваем, если город ассоциируется на постсоветском пространстве, в международном формате как культурная столица, я уверен, что этот город априори интересен для инвесторов и туристов.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

По сути, сегодня на Брест возложена важнейшая миссия – соединить все самое колоритное на постсоветском пространстве в единый культурный пазл.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

Петр Бутрим, СТВ:
А вот такие яркие логотипы с зашифрованными сердцем, человеком, солнцем и цветком напоминают горожанам и гостям Бреста о статусе культурной столицы. Тем более, все самое интересное еще впереди.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Брест обрел новый для себя статус – культурная столица СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше этой чести удостаивались два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силы Хафтара находятся в 25 км от Триполи - ТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика