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Силы Хафтара находятся в 25 км от Триполи - ТВ

05.04.2019 21:17 — Разное | Интерфакс  
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Силы командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара значительно продвинулись в направлении Триполи, передает в пятницу итальянский телеканал TGCOM24.

"Силы Х.Хафтара объявили, что взяли под контроль районы Бин-Гашир, Вади эр-Раби и Сук аль-Хамис ", - сообщает телеканал.

"В районе первого населенного пункта находится международный аэропорт, это примерно в 25 км от Площади Мучеников в центре Триполи", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

Командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар накануне объявил о начале наступления на Триполи.

 
 
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Силы командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара значительно продвинулись в направлении Триполи, передает в пятницу итальянский телеканал TGCOM24....
 
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