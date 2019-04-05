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Как будут повышаться пенсии в этом году?

05.04.2019 22:10 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Пенсии в этом году будут повышаться, но с учетом наполняемости фонда ФСЗН. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

«В 2019 году планируется повышение пенсий. Конкретные сроки и объемы будут определяться с учетом имеющихся финансовых возможностей», — отметили в ведомстве.

Перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике производится на основании указов Президента Беларуси не реже одного раза в год в пределах средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. То есть объем роста пенсий определяется, исходя из наполняемости бюджета фонда.

В 2018 году трудовые пенсии в связи с ростом средней зарплаты работников перерассчитывались трижды: с 1 мая, 1 августа и 1 ноября. В результате средний размер пенсии по возрасту в декабре 2018 года в сравнении с декабрем 2017-го увеличился на 21,7%, в реальном выражении — на 15,3%.
Источник:Белта.

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Пенсии в этом году будут повышаться, но с учетом наполняемости фонда ФСЗН. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и
 
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