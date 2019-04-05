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В Беларуси прорабатываются новые направления досрочной выплаты семейного капитала

05.04.2019 22:06 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В Беларуси рассматриваются дополнительные условия, при которых семейный капитал может быть разморожен. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты в блоке обобщенных ответов на некоторые обращения по вопросам социально-трудовой сферы, поступившие накануне и в ходе «Большого разговора с Президентом», сообщает БЕЛТА.

Одним из основных условий назначения семейного капитала является воспитание в семье не менее троих детей в возрасте до 18 лет (с учетом детей, родившихся, усыновленных (удочеренных) в период с 1 января 2015 до 31 декабря 2019 года). Состав семьи определяется на дату появления ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого возникло право на назначение семейного капитала. Включение в состав семьи детей старше 18 лет, в том числе находящихся на иждивении, и назначение семейного капитала в порядке исключения законодательством не предусмотрено.

«Статус многодетной семьи утрачивается при проживании и воспитании в семье менее трех детей в возрасте до 18 лет. Вместе с тем прекращается лишь предоставление семье дополнительных льгот (например, при оплате за питание детей в школе, предоставлении учебников и учебных пособий, свободного от работы дня в неделю), но сохраняются иные гарантии для семей с детьми. Это выплаты пособий при рождении детей, назначения государственной адресной социальной помощи в случае малообеспеченности или иной трудной жизненной ситуации, предоставления гарантий и льгот в сфере образования, труда, налогообложения, пенсионного обеспечения и др.», — рассказали в Минтруда.

Досрочное использование семейного капитала предусмотрено на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг в порядке и по перечню, определяемым Министерством здравоохранения. «Но, учитывая обращения многодетных семей, в настоящее время прорабатываются иные направления досрочного использования средств семейного капитала (на улучшение жилищных условий, получение образования, оплату таких медицинских услуг, как зубопротезирование)», — отметили в ведомстве.
Источник: БЕЛТА.

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В Беларуси рассматриваются дополнительные условия, при которых семейный капитал может быть разморожен. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и
 
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