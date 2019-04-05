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Строительство пинского моста проинспектировал министр

05.04.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко посетил Пинск.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64990.php

Строительство пинского моста проинспектировал министр

Алексей Авраменко

В ходе рабочей поездки руководитель Минтранса также побывал на предприятиях речного транспорта.

Министр, провёл рабочее совещание на строительной площадке у моста через реку Пина. В нём приняли участие руководители местной вертикали, представители организации-заказчика «Брестовтодор» и эксплуатирующей организации «Днепробугводпуть».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64990.php

Строительство пинского моста проинспектировал министр

Ведутся работы по сооружению временной переправы

Алексей Авраменко рассказал, что первоочередной задачей было обеспечить проезд транспорта в объезд ремонтируемого моста:

- На данном этапе работы выходят на завершающую стадию. В середине апреля временная переправа заработает. Тогда на основном мосту движение транспорта перекроют и начнутся работы по разборке этого сооружения. 7 ноября планируем открыть движение на мосту, к этой дате основной объём работ будет выполнен.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64990.php

Строительство пинского моста проинспектировал министр

Штаб стройки

- Ситуация с пинским мостом близка к аварийной – продолжил руководитель Минтранса, даже невооружённым глазом видно, как провисли балки. Поэтому проектирование и некоторые строительные работы ведутся параллельно. Основные проектные решения уже приняты, но проект требует шлифовки.

Ситуация в Пинске неплановая, фактически необходимо разобрать старый и построить новый мост. Даже старые мостовые опоры необходимо усиливать, так как их несущая способность также вызывает сомнения.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64990.php

Строительство пинского моста проинспектировал министр

Всё будет сделано в установленные сроки

- Финансирование строительных работ пока полностью не открыто, – сообщил Алексей Авраменко, но в ближайшее время эти вопросы будут решены. Кстати, сэкономленные ресурсы на строительстве моста в Житковичах через Припять будут направлены на пинскую стройку.

По словам министра, два раза в неделю планируется разводить временную переправу для пропуска судов. Об этом будет заранее сообщаться гражданам. В случае чрезвычайных ситуаций (например, необходим проезд на другой берег Пины автомобилей Скорой помощи или МЧС) речники будут экстренно сводить временный мост. Также предусмотрены резервные пути сообщения.

 
 
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  Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко посетил Пинск. Алексей Авраменко В ходе рабочей поездки руководитель Минтранса также побывал на...
 
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