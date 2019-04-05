Команда седьмой школы выиграла районный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»

В субботу в средней школе №7 состоялся третий заключительный тур районного интеллектуального турнира по игре «Что? Где? Когда?», организованный Сморгонским районным центром творчества детей и молодёжи.





В турнире приняли участие 14 команд учреждений образования. Своих знатоков представили все городские учреждения образования, а также ГУО «УПК Жодишковский ясли-сад – средняя школа», ГУО «УПК Вишневский ясли-сад – средняя школа», ГУО «УПК Синьковский ясли-сад – средняя школа», ГУО «Сольская средняя школа».

По результатам трёх туров I место заняла команда «Алмазы», ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони»; II место – команда «Котики апокалипсиса», ГУО «Средняя школа № 5 г. Сморгони»; III место – команда «7 пядей», ГУО «Средняя школа № 3 г. Сморгони».





Команда СШ №7

Заместитель директора Сморгонского районного центра творчества детей и молодёжи Светлана БАЛЫШ.