ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда седьмой школы выиграла районный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»

06.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В субботу в средней школе №7 состоялся третий заключительный тур районного интеллектуального турнира по игре «Что? Где? Когда?», организованный Сморгонским районным центром творчества детей и молодёжи.

Команда седьмой школы выиграла районный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»

В турнире приняли участие 14 команд учреждений образования. Своих знатоков представили все городские учреждения образования, а также ГУО «УПК Жодишковский ясли-сад – средняя школа», ГУО «УПК Вишневский ясли-сад – средняя школа»,  ГУО «УПК Синьковский ясли-сад – средняя школа», ГУО «Сольская средняя школа».

По результатам трёх туров I место заняла команда «Алмазы», ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони»; II место – команда «Котики апокалипсиса», ГУО «Средняя школа № 5 г. Сморгони»;  III место – команда «7 пядей», ГУО «Средняя школа № 3 г. Сморгони».

Команда седьмой школы выиграла районный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»

Команда СШ №7

Заместитель директора Сморгонского районного центра творчества детей и молодёжи Светлана БАЛЫШ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в средней школе №7 состоялся третий заключительный тур районного интеллектуального турнира по игре «Что? Где? Когда?», организованный Сморгонским...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неделя на gorkiv.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика