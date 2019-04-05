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Удивительный человек

06.04.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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С любовью к профессии, детям и своему увлечению — резьбе по дереву — живет директор Вышедской д/с-СШ Игорь Кузнецов. В школьной мастерской, где под руководством опытного педагога проходят уроки трудового обучения для мальчиков, всегда пахнет свежей стружкой, а в шкафу хранится деревянная доска, сделанная когда-то Игорем Владимировичем, на которой можно прочесть слова, ставшие девизом всей его жизни: «Где нет труда, сады там не цветут, где нет любви к труду, там мир — пустыня».

Удивительный человек

Подробнее читайте в №26 от 05.04.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 

 

 
 
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С любовью к профессии, детям и своему увлечению — резьбе по дереву — живет директор Вышедской д/с-СШ Игорь Кузнецов. В школьной мастерской, где под...
 
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