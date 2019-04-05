Удивительный человек

С любовью к профессии, детям и своему увлечению — резьбе по дереву — живет директор Вышедской д/с-СШ Игорь Кузнецов. В школьной мастерской, где под руководством опытного педагога проходят уроки трудового обучения для мальчиков, всегда пахнет свежей стружкой, а в шкафу хранится деревянная доска, сделанная когда-то Игорем Владимировичем, на которой можно прочесть слова, ставшие девизом всей его жизни: «Где нет труда, сады там не цветут, где нет любви к труду, там мир — пустыня».





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