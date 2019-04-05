ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европарламент намерен улучшить условия труда дальнобойщиков

06.04.2019 13:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Водителям грузовых автомобилей в Европе необходимо улучшить условия труда. Депутаты Европарламента согласовали ряд мер в этой области в ходе оживленных дебатов в Брюсселе 4 апреля.

В частности, парламентарии предлагают установить минимальный уровень оплаты труда водителей. Так, по мнению депутатов, когда водитель одного государства начинает выполнять рейсы строго внутри другого государства ЕС, он должен получать зарплату не ниже минимальной в соответствии с законодательством той страны, на территории которой в данный момент работает.

Перевозчиков недопустимо разлучать с близкими на долгий срок, считают в Брюсселе. Европарламент требует разрешить им возвращаться домой как минимум раз в четыре недели. Кроме того, парламентарии намерены добиться того, чтобы водители проводили вне кабин грузовиков время, предназначенное для отдыха. В соответствии с требованиями Европарламента оно составляет не менее 45 нераздельных часов в неделю.

Против нововведений выступили депутаты из Восточной Европы. Местные транспортные компании, в частности, из Румынии и Болгарии, опасаются, что новые правила приведут к снижению конкурентоспособности. Срок их вступления в силу пока неизвестен. До этого Европарламент должен провести переговоры с государствами - членами ЕС. 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителям грузовых автомобилей в Европе необходимо улучшить условия труда. Депутаты Европарламента согласовали ряд мер в этой области в ходе оживленных дебатов в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У кого быстрее? Сравниваем скорость мобильного интернета у velcom и МТС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика