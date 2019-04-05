Европарламент намерен улучшить условия труда дальнобойщиков

В частности, парламентарии предлагают установить минимальный уровень оплаты труда водителей. Так, по мнению депутатов, когда водитель одного государства начинает выполнять рейсы строго внутри другого государства ЕС, он должен получать зарплату не ниже минимальной в соответствии с законодательством той страны, на территории которой в данный момент работает.





Перевозчиков недопустимо разлучать с близкими на долгий срок, считают в Брюсселе. Европарламент требует разрешить им возвращаться домой как минимум раз в четыре недели. Кроме того, парламентарии намерены добиться того, чтобы водители проводили вне кабин грузовиков время, предназначенное для отдыха. В соответствии с требованиями Европарламента оно составляет не менее 45 нераздельных часов в неделю.





Против нововведений выступили депутаты из Восточной Европы. Местные транспортные компании, в частности, из Румынии и Болгарии, опасаются, что новые правила приведут к снижению конкурентоспособности. Срок их вступления в силу пока неизвестен. До этого Европарламент должен провести переговоры с государствами - членами ЕС.



