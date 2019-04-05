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Главный архитектор УП «Минскградо» назвал Каменную горку «гетто»
Главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев, выступая на юбилейной конференции БелАН сегодня, сделал ряд заявлений и анонсировал будущее Минска.
Несмотря на то что в Минске более высокая зарплата, обеспеченность метрами — самая низкая в стране.
Специалист рассказал, что в сельских советах, прилегающих к Минску, идет вал обращений от дачников — о перепрофилировании дач в постоянное жилье, пишет
В самом городе основной построечный фонд сконцентрирован на периферии, в области кольцевой дороги. Обеспеченность социальными благами и зелеными насаждениями в микрорайонах разная.
Каменную Горку главный архитектор назвал «гетто, в которое не каждый отважится заселиться».
Будущее развитие Минска будет сконцентрировано на востоке.
В этом году выходим на 600 тыс. кв. м ежегодного ввода. Новое строительство будет сосредоточено на востоке, это район Ноттингем — район будущего развития. Планируется строительство скоростного трамвая для связи «Великого камня» и Национального аэропорта.
Александр Акентьев
Специалист считает важным развитие «лошицкого полукольца».
Это территория, которая лишена зон отдыха. Здесь собираемся создать уникальные объекты для отдыха.
Александр Акентьев
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Главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев, выступая на юбилейной конференции БелАН сегодня, сделал ряд заявлений и анонсировал будущее Минска.
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