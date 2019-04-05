Главный архитектор УП «Минскградо» назвал Каменную горку «гетто»

Несмотря на то что в Минске более высокая зарплата, обеспеченность метрами — самая низкая в стране.





officelife.media Специалист рассказал, что в сельских советах, прилегающих к Минску, идет вал обращений от дачников — о перепрофилировании дач в постоянное жилье, пишет





В самом городе основной построечный фонд сконцентрирован на периферии, в области кольцевой дороги. Обеспеченность социальными благами и зелеными насаждениями в микрорайонах разная.





Каменную Горку главный архитектор назвал «гетто, в которое не каждый отважится заселиться».





Будущее развитие Минска будет сконцентрировано на востоке.





В этом году выходим на 600 тыс. кв. м ежегодного ввода. Новое строительство будет сосредоточено на востоке, это район Ноттингем — район будущего развития. Планируется строительство скоростного трамвая для связи «Великого камня» и Национального аэропорта.

Александр Акентьев





Специалист считает важным развитие «лошицкого полукольца».





Это территория, которая лишена зон отдыха. Здесь собираемся создать уникальные объекты для отдыха.

Александр Акентьев



