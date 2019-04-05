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Главный архитектор УП «Минскградо» назвал Каменную горку «гетто»

06.04.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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Главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев, выступая на юбилейной конференции БелАН сегодня, сделал ряд заявлений и анонсировал будущее Минска.

Несмотря на то что в Минске более высокая зарплата, обеспеченность метрами — самая низкая в стране.

Специалист рассказал, что в сельских советах, прилегающих к Минску, идет вал обращений от дачников — о перепрофилировании дач в постоянное жилье, пишет officelife.media

В самом городе основной построечный фонд сконцентрирован на периферии, в области кольцевой дороги. Обеспеченность социальными благами и зелеными насаждениями в микрорайонах разная.

Каменную Горку главный архитектор назвал «гетто, в которое не каждый отважится заселиться».

Будущее развитие Минска будет сконцентрировано на востоке.

В этом году выходим на 600 тыс. кв. м ежегодного ввода. Новое строительство будет сосредоточено на востоке, это район Ноттингем — район будущего развития. Планируется строительство скоростного трамвая для связи «Великого камня» и Национального аэропорта.
Александр Акентьев

Специалист считает важным развитие «лошицкого полукольца».

Это территория, которая лишена зон отдыха. Здесь собираемся создать уникальные объекты для отдыха.
Александр Акентьев


 
Теги: Минск
 
 
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Главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев, выступая на юбилейной конференции БелАН сегодня, сделал ряд заявлений и анонсировал будущее Минска.
 
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