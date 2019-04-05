Эдуард Пальчис: Лукашенко начал свои очередные перевыборы целой серией выстрелов себе в ногу

1. На фоне обострения отношений с РФ, он запрещает БНР101 в центре Минска и показательно приказывает повалить кресты в Куропатах (недовольных этим - задерживают). Таким образом радикально настраивает против себя патриотичных и национально-ориентированных беларусов. Добавим к этому бездействие властей по отношению к перезахоронению Калиновского.





2. На фоне низкого доверия к судам, он открывает роскошное и помпезное здание Верховного Суда за 80 миллионов долларов. Не забываем также про низкие зарплаты в регионах. При этом Лукашенко говорит следующее: "Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину. Тогда им не придется в поиске правды обращаться к президенту."





Как будто люди не знают, кто в реальности управляет судами, и кто 25 лет всю власть сосредотачивал на себе.









3. История с "обосранной" коровой дала обратный эффект. Простые жители деревень прекрасно понимают, как устроена система сельского хозяйства, кто её автор, и кто в неё неэффективно вбухивал миллиарды долларов. А для городских жителей это пример кризиса управления и неспособности за десятки лет даже жизнь в коровниках наладить.





Таким образом, пока РФ продолжает оказывать информационное и политическое давление, Лукашенко делает всё, чтобы остаться без народной поддержки, делает вывод Пальчис.