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«Почему в Беларуси достаточно долларовых миллионеров, но мало тех, у кого $5+ млн?»

06.04.2019 12:32 — Разное | Партизан  
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Cвое мнение на этот счет сайту DEV.by высказал бизнес-ангел Кирилл Голуба Кирилл Голуб.



«Почему в Беларуси достаточно долларовых миллионеров, но мало тех, у кого от 5 миллионов долларов и больше личного капитала? У каждого человека есть потолок его потребностей. И часто он очень быстро достигается. В нашей реальности, даже если ты не живёшь в Беларуси и приезжаешь сюда раз в квартал, достаточно 2-3 миллионов. И стремления рваться дальше фактически нет. А стартапы — это постоянное соревнование. Задачи, над которыми вы работаете, разрабатывает ещё 30-40 команд в мире. Поэтому условно не очень голодный китаец в этой гонке обойдет не очень голодного белорусского фаундера», – поделился своим мнением бизнесмен.
 
 
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Cвое мнение на этот счет сайту DEV.by высказал бизнес-ангел Кирилл Голуба Кирилл Голуб.
 
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