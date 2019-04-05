«Почему в Беларуси достаточно долларовых миллионеров, но мало тех, у кого $5+ млн?»









«Почему в Беларуси достаточно долларовых миллионеров, но мало тех, у кого от 5 миллионов долларов и больше личного капитала? У каждого человека есть потолок его потребностей. И часто он очень быстро достигается. В нашей реальности, даже если ты не живёшь в Беларуси и приезжаешь сюда раз в квартал, достаточно 2-3 миллионов. И стремления рваться дальше фактически нет. А стартапы — это постоянное соревнование. Задачи, над которыми вы работаете, разрабатывает ещё 30-40 команд в мире. Поэтому условно не очень голодный китаец в этой гонке обойдет не очень голодного белорусского фаундера», – поделился своим мнением бизнесмен.