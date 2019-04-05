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В Бресте ночью освободили активиста Моисея Мазько
Однако уголовное дело в отношении противника аккумуляторного завода не прекратили.
ФОТО: B-G.BY
После полуночи 6 апреля на свободу вышел активист Моисей Мазько, который с ночи 3 апреля находился в изоляторе Ленинского РОВД,
В постановлении об освобождении сказано, что в настоящее время «не добыто достаточных сведений», которые подтверждают вину Мазько.
«Мы изначально утверждали, что доказательств причастности Моисея Мазько к данным боеприпасам нет, что их ему подкинули. То что его не арестовали, а освободили по истечению срока задержания подтверждает эту нашу позицию», – прокомментировал ситуацию правозащитник.
Как мы уже писали, 2 апреля в машине, за рулем которой ехал Моисей Мазько, нашли патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства. 3 апреля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК.Утром и вечером 3 апреля прошли обыски в доме, где живет сын Мазько Денис, и в доме самого Моисея Мазько. Тогда ничего не изымалось. Ночью 5 апреля Дениса Мазько задержали на 72 часа по уголовному делу отца.
После задержания Моисея Мазько родственники заявили, что в последние дни за Моисеем велась слежка.
Машина, за рулем которой был Моисей Мазько, не его, а служебная, принадлежит женскому монастырю в Брестской крепости, в котором мужчина служит экономом.
Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом.
Напомним, вчера вечером милиция попыталась забрать еще одну активистку кампании по борьбе с аккумуляторным заводом Татьяну Фесикову, однако собравшиеся у ее дома соседи и другие активисты не дели этого сделать. Фесиковой стало плохо, ей вызвали скорую. Сейчас она в кардиологии областной больницы.
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Однако уголовное дело в отношении противника аккумуляторного завода не прекратили.
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