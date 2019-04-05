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Boeing сократила производство самолетов 737 MAX

06.04.2019 12:23 — Разное | Партизан  
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Корпорация Boeing сообщила о сокращении производства самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во многих странах мира после двух авиакатастроф.

С середины апреля Boeing начнет производить 42 самолета в месяц вместо 52. Это позволит корпорации сконцентрироваться на исправлении проблем в программном обеспечении, которое связали с катастрофами.

Ранее корпорация приостановила поставки новых самолетов Boeing 737 MAX клиентам.

Напомним, 10 марта, через несколько минут после взлета, в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа самолета. Они были гражданами 35 государств.

После этой авиакатастрофы многие страны запретили полеты самолетов 737 MAX над своими территориями, а Boeing приостановила поставки этих лайнеров. Компания также разработала обновление для MCAS. По данным Reuters, Boeing также планирует устанавливать на моделях 737 MAX систему предупреждения, которая будет сообщать пилотам о технических неполадках, из-за которых могли произойти аварии в Индонезии и Эфиопии.


 
 
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Корпорация Boeing сообщила о сокращении производства самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во многих странах мира после двух авиакатастроф.
 
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