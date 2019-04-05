Boeing сократила производство самолетов 737 MAX

С середины апреля Boeing начнет производить 42 самолета в месяц вместо 52. Это позволит корпорации сконцентрироваться на исправлении проблем в программном обеспечении, которое связали с катастрофами.





Ранее корпорация приостановила поставки новых самолетов Boeing 737 MAX клиентам.





Напомним, 10 марта, через несколько минут после взлета, в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа самолета. Они были гражданами 35 государств.





После этой авиакатастрофы многие страны запретили полеты самолетов 737 MAX над своими территориями, а Boeing приостановила поставки этих лайнеров. Компания также разработала обновление для MCAS. По данным Reuters, Boeing также планирует устанавливать на моделях 737 MAX систему предупреждения, которая будет сообщать пилотам о технических неполадках, из-за которых могли произойти аварии в Индонезии и Эфиопии.



