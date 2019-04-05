ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Словении фанаты вырыли могилы для менеджеров клуба на футбольном поле

06.04.2019 12:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Болельщики словенского футбольного клуба "Кршко"обеспокоены тем, что их любимая команда находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны, а футболисты клуба давно не получали зарплату, сообщает HooligansTV в Twitter.


Фото: twitter.com/HooligansTV1


В неудачах фанаты обвиняют топ-менеджеров "Кршко" - президента Зорана Омерца и спортивного директора Антони Врдика.

В итоге фанаты устроили акцию протеста: "униженные и оскорбленные" вырыли могилу в центральном круге клубного стадиона, а рядом разместили инициалы боссов - О и В.
 
После 24-х туров первенства Словении "Кршко" (16 очков), основанный в 1922 году, находится на последнем месте и имеет лишь теоретические шансы в корне изменить ситуацию. До ближайшего преследователя - клуба "Рудар" - девять очков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики словенского футбольного клуба "Кршко"обеспокоены тем, что их любимая команда находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Солистка Pussy Riot – о Куропатах: «Это отношение наследников убийц»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика