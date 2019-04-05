В Словении фанаты вырыли могилы для менеджеров клуба на футбольном поле

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В неудачах фанаты обвиняют топ-менеджеров "Кршко" - президента Зорана Омерца и спортивного директора Антони Врдика.





В итоге фанаты устроили акцию протеста: "униженные и оскорбленные" вырыли могилу в центральном круге клубного стадиона, а рядом разместили инициалы боссов - О и В.

После 24-х туров первенства Словении "Кршко" (16 очков), основанный в 1922 году, находится на последнем месте и имеет лишь теоретические шансы в корне изменить ситуацию. До ближайшего преследователя - клуба "Рудар" - девять очков.