|
В Словении фанаты вырыли могилы для менеджеров клуба на футбольном поле
Болельщики словенского футбольного клуба "Кршко"обеспокоены тем, что их любимая команда находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны, а футболисты клуба давно не получали зарплату, сообщает HooligansTV в Twitter.
Фото: twitter.com/HooligansTV1
В неудачах фанаты обвиняют топ-менеджеров "Кршко" - президента Зорана Омерца и спортивного директора Антони Врдика.
В итоге фанаты устроили акцию протеста: "униженные и оскорбленные" вырыли могилу в центральном круге клубного стадиона, а рядом разместили инициалы боссов - О и В.
После 24-х туров первенства Словении "Кршко" (16 очков), основанный в 1922 году, находится на последнем месте и имеет лишь теоретические шансы в корне изменить ситуацию. До ближайшего преследователя - клуба "Рудар" - девять очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики словенского футбольного клуба "Кршко"обеспокоены тем, что их любимая команда находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)