Миноблисполком повесил на жителей области новое коммунальное ярмо

region.ej.by Соответствующее письмо подписал зампредседателя Миноблисполкома Сергей Невмержицкий, пишет





Проблема обращения коммунальных отходов остро стоит во всей стране. Речь в первую очередь о частном секторе, где этот вопрос не решается уже много лет. Несмотря на то, что законом "Об обращении с отходами" определено, что "собственники отходов потребления при невозможности их использования в соответствии с требованиями, установленными законодательством об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, обязаны принять меры по доставке отходов потребления в санкционированные места хранения отходов". При этом согласно все того же закона, местом временного хранения отходов является "специальное оборудование (контейнеры, урны и т.п.), площадки и иные места, предназначенные для временного хранения отходов". Такое же требование предъявляет и Министерство здравоохранения, которое в санитарных нормах и правилах установило, что "временное хранение собранных коммунальных отходов осуществляется на специально оборудованных площадках временного складирования, в закрывающихся сборниках, контейнерах, установленных в соответствии с правилами санитарной и пожарной безопасности".





Проще говоря, если действовать по закону, то во всех населенных пунктах Беларуси должны быть оборудованы соответствующим образом площадки с установленными на них контейнерами с крышками. Если в городах это требование более-менее выполняется и претензии можно предъявить лишь к тому, что контейнеры не закрываются, то в сельских населенных пунктах, проблема с каждым днем становится все острее.





Райисполкомы, видимо с целью экономии бюджетных средств, категорически не желают оборудовать соответствующие площадки и устанавливать на них контейнеры. Вместо этого практически во всех районах утверждены, как под копирку, соответствующие схемы обращения коммунальных отходов, в которых вопреки закону, местом временного хранения назван... мусоровоз. Как правило, данное место появляется в населенном пункте один раз в неделю, а то и реже, и сроком не более часа. В Большинстве случаев. рабочее время, когда жители находятся на работе. По сути получается, что "местом" жители сельских населенных пунктов могут воспользоваться максимум 4 часа в месяц из 720 часов. Это если повезет. Выставить на улицу пакет с пищевыми отходами в деревне, особенно возле леса - весьма чревато последствиями. На соответствующий запах могут не только собаки прийти и распотрошить пакеты, но и дикие животные, в том числе и бешенные.





Можно представить сколько отходов образуется в доме, где живет полноценная семья. За день, неделю, месяц. Избавиться от них через "место с задней загрузкой", как называют мусоровоз чиновники, гнет никакой возможности. Поэтому жители сельских населенных пунктов избавляются от мусора, кто как может. Кто-то устанавливает во дворах железные бочки и палит все, отравляя окружающую среду. Кто-то вывозит мусор в лес, где образуются стихийные свалки.





Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды уже не раз обращало внимание на стихийные свалки мусора в лесах. Сначала кивали все на дачников. Мол, они создают главную проблему, вывозя мусор в лес. В садоводческих товариществах волевым решением оборудовали соответствующие площадки с мусорными контейнерами. Частично проблему удалось снять. Но лишь частично.





Дачники мусорили лишь в сезон, в то время как жители сельских населенных пунктов - практически каждый день. И вот как раз в белорусских деревнях проблема со сбором и вывозом мусора не решена до сих пор. Кто-то из местных жителей послушно платит коммунальщикам, вывозя мусор в лес, кто-то пишет жалобы во всевозможные инстанции, кто-то судится. Но воз и ныне там. И вот Миноблисполком своим волевым решением намерился изменить ситуацию. Проблема лишь в том, что решение это опять же незаконно.





Согласно письму, которое подписано заместителем председателя Миноблисполкома Сергеем Невмержицким, оборудовать места для временного хранения коммунальных отходов должны сами местные жители и за свой счет. При этом, места эти должны быть оборудованы на их участках.





Сергей Невмержицкий ссылается на п.17 Инструкции по организации раздельного сбора (сбора), хранения и перевозки коммунальных отходов, которая была утверждена постановлением Министерства жилищно-коммунальных отходов еще в 2003 году. Далее дословно:





"Согласно п.17 Инструкции собственник коммунальных отходов обязан:





- размещать коммунальные отходы в санкционированных местах;





- включить свой земельный участок, расположенный в границах территории, на которой осуществляется плано-регулярная санитарная очистка, в общую систему сбора коммунальных отходов;





- оборудовать на своем земельном участке места для временного хранения образующихся отходов, собранного вторичного сырья, места для установки контейнеров, согласовав место их размещения с органами государственного санитарного надзора и архитектуры";





- установить контейнеры, приобретенные за счет собственных средств или предоставленные в пользование обслуживающей организацией по договору".





Коммунальные организации предоставляют в пользование контейнеры в пользование только для отдельного сбора мусора, но такой культуры даже в белорусских городах еще нет, не то что в деревнях. Поэтому жителям сел придется контейнеры покупать, оборудовать за свой счет соответствующее место и обслуживать его.





Главная соль кроется в том, что указанная инструкция была утверждена в исполнение старого закона "Об обращении с отходами" и может применяться лишь в части, не противоречащей новому закону, где четко указано, что жители населенных пунктов являются собственниками "отходов потребления", и в их обязанность входит исключительно доставка отходов в места временного хранения. А вот коммунальные отходы, на которые указывает Миноблисполком - это совокупность отходов потребления и отходов производства. Разница весьма существенна. Миноблисполком конечно же все это понимает (не может не понимать), но осознанно идет на такую хитрость.





Важно также отметить, что согласно разъяснениям Министерства жилищно-коммунального хозяйства, "предоставить гражданам санкционированные места временного хранения отходов потребления в населенных пунктах могут только организации жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие деятельность по обращению с коммунальными отходами, в том числе их сбор и вывоз в санкционированные места размещения". Это Миноблисполком также прекрасно знает.





Однако главная проблема в том, что у коммунальных предприятий, которые занимаются вывозом и обезвреживанием коммунальных отходов, нет средств, чтобы оборудовать места для временного хранения отходов, за которые к тому же и обслуживать еще нужно. В городах этим занимаются ЖЭСы, а в деревнях их нет.





Исполнительная вертикаль снизу до верху тоже не может найти денег на элементарное и не такое уж дорогое "мусорное удовольствие". Видимо поэтому Миноблисполком и решил сделать "ход конем" и переложить эту обузу на граждан. Вопрос, прокатит ли?





С одной стороны совершенно очевидно нарушение закона. Кроме того, новое финансовое ярмо, которое хотят повесить на шею традиционному президентскому электорату накануне новых выборов, не понравится очень многим, особенно главе государства.









С другой стороны, очевидно, что проблему с удалением отходов из сельских населенных пунктов нужно решать и решать быстрее. Ведь лес не резиновый и предписаниями Минприроды его не очистишь. Даже если удалишь стихийные свалки, на их месте быстро образуются новые, если не предоставить местным жителям нормальную возможность избавляться от мусора.





Между тем, прокуратура проблему вообще старается не замечать. Даже проверку не хочет проводить по фактам нарушения закона. Все обращения пересылаются в облисполком и Минприроды. Результат, как говорится, на лице. Вернее, в наших лесах.



