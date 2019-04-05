Духовник Лукашенко о сносе крестов: Куропаты — метафорически человеческая Голгофа

«Наша Нива» узнала мнение настоятеля минского храма Всех святых, протоиерея Федора Повного, который известен тем, что живет в Дроздах и очень часто сопровождает Александра Лукашенко. узнала мнение настоятеля минского храма Всех святых, протоиерея Федора Повного, который известен тем, что живет в Дроздах и очень часто сопровождает Александра Лукашенко.





Отец Федор ответил длинной проповедью.





«Духовный мир сложен, он не допускает манипуляций в чьих-либо интересах, это чревато, по меньшей мере, неприятностями. Часто мы видим лишь то, что лежит на поверхности. Завершается крестопоклонная неделя Великого поста у православных христиан. В каждом храме лежит распятие для поклонения. Мы скорбим о смерти Иисуса Христа. В это время не совсем почтительно для сакрального символа убирают кресты с территории Куропат, чтобы привести мемориальное место в надлежащий вид. Совершенно логично люди воспринимают это действие как попрание святыни. Такая реакция закономерна, и ожидать иной — то же самое, что надеяться на чудо.





Можно обвинить власти в бездуховности, но можно и задуматься над более глубинными вещами. Например, много ли тех, кто сейчас восстал против сноса крестов в Куропатах, пришли поклониться Распятию в храме? Какая часть населения города Минска придет на Страстной седмице в храм, не на Пасху радоваться и освящать кулич, но сораспинаться Христу? Есть тонкая грань между защитой Святыни Креста и осуждением власти, которую всякий норовит обозвать нелюдями. Если крест сам по себе святыня, то ограды и аллеи из крестов, скорее перебор «в святости», нежели благоговейное почитание. По такой логике крестами можно покрыть всю многострадальную землю Беларуси, так как каждая травинка растет на костях наших людей. Ви́а Долоро́за — это дорога к трем распятиям: на одном страдал Спаситель, а рядом умирали два разбойника. Это не сотни крестов, не сотни Христов, ибо тогда это не Голгофа. Куропаты — метафорично человеческая голгофа. Там нужно место, где будут звучать молитвы об упокоении убиенных душ на разных языках. Где молитва, там и крест. Но не наоборот. Та же Грабарка, которую ставят в пример, начиналась с веры и пламенных молитв о сохранении от бед и эпидемий.









Куропаты же начались с противостояния и часто неправды: с завышенных цифр жертв, в искажении фактов, красивым прикрытием которых стали кресты. Искренне признаемся себе, что каждый раз, когда упоминается это скорбное место в публичном информационном пространстве — это либо скандал, либо провокация. Я помню публикации о Куропатах в контексте исторической памяти, скорби о погибших, совместной молитвы, в контексте научного достоверного исследования, в конце концов. Я произношу эти слова при всем осознании полноты скорби о погибших, которую искренн азделяю со всеми белорусами.





К сожалению, реакция на происходящее и теперь может послужить расколу общества. Печально, что его поводом, увы, становится крест, что не допустимо, ибо истинный Крест Христов у тех, кто содействует установлению и укреплению мира.





Недопустимо, чтобы Крест стал поводом для драки или столкновений, и мы, если считаем себя истинными христианами, должны трезво осмыслить происходящее и заглянуть вовнутрь себя. Мы имеем право на свое мнение, мы должны говорить вслух, но с какой ответственностью за каждое слово, мысль и действие».



