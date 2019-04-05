Мамаев пошел на жертвы ради футбола

Павел Мамаев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости





РИА Новости рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Об этом в интервьюрассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.





Мельников заявил, что для Мамаева возможность играть в футбол многое значит. Футболист выходит на поле раз в несколько недель и рад этому. «Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную», — отметил он.

14 февраля Мамаев вместе с сокамерниками принял участие в футбольном матче. Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний хавбек сыграл за каждую из команд и отметился семью забитыми мячами. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, также содержащийся в «Бутырке», в матче не участвовал.





Оба футболиста находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Они устроили две драки в центре Москвы, являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В последний раз их арест был продлен до 25 сентября.



