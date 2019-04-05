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Мамаев пошел на жертвы ради футбола
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев согласился перейти из двухместной камеры СИЗО «Бутырка» в 12-местную ради возможности играть в футбол.
Павел Мамаев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Об этом в интервью
Мельников заявил, что для Мамаева возможность играть в футбол многое значит. Футболист выходит на поле раз в несколько недель и рад этому. «Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную», — отметил он.
14 февраля Мамаев вместе с сокамерниками принял участие в футбольном матче. Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний хавбек сыграл за каждую из команд и отметился семью забитыми мячами. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, также содержащийся в «Бутырке», в матче не участвовал.
Оба футболиста находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Они устроили две драки в центре Москвы, являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В последний раз их арест был продлен до 25 сентября.
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев согласился перейти из двухместной камеры СИЗО «Бутырка» в 12-местную ради возможности играть в футбол.
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