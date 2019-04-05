ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мамаев пошел на жертвы ради футбола

06.04.2019 11:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев согласился перейти из двухместной камеры СИЗО «Бутырка» в 12-местную ради возможности играть в футбол.

Павел Мамаев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Мельников заявил, что для Мамаева возможность играть в футбол многое значит. Футболист выходит на поле раз в несколько недель и рад этому. «Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную», — отметил он.
14 февраля Мамаев вместе с сокамерниками принял участие в футбольном матче. Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний хавбек сыграл за каждую из команд и отметился семью забитыми мячами. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, также содержащийся в «Бутырке», в матче не участвовал.

Оба футболиста находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Они устроили две драки в центре Москвы, являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В последний раз их арест был продлен до 25 сентября.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев согласился перейти из двухместной камеры СИЗО «Бутырка» в 12-местную ради возможности играть в футбол.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест стал культурной столицей Содружества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика