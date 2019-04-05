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Арестован координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский

06.04.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Сегодня утром в Минске арестовали гражданского актвиста Максима Винярского.



Об этом в Фейсбуке сообщила его сестра Алена Терешкова.

По ее словам, Максим Винярский помещен в изолятор на Окрестина.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат. После этого политик Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье 7 апреля на молебенв 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора. Винярский — один из тех, кто, как правило, откликается на призывы Статкевича.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в Минске арестовали гражданского актвиста Максима Винярского.
 
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