|
Арестован координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский
Сегодня утром в Минске арестовали гражданского актвиста Максима Винярского.
Об этом в Фейсбуке сообщила его сестра Алена Терешкова.
По ее словам, Максим Винярский помещен в изолятор на Окрестина.
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат. После этого политик Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье 7 апреля на молебенв 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора. Винярский — один из тех, кто, как правило, откликается на призывы Статкевича.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в Минске арестовали гражданского актвиста Максима Винярского.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)