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Открылся контактный зоопарк Zooland
Сегодня в нашем городе открылся контактный зоопарк Zooland.
Зоопарк находится по адресу г. Лида, ул. Варшавская 43 (1 этаж) помещение рядом с бывшим магазином Zakrama. Время работы с 10:00 до 20:00 ежедневно. Телефон для справок +375 (33) 3332234 (МТС).
Прейскурант цена на посещение контактного зоопарка:
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Сегодня в нашем городе открылся контактный зоопарк Zooland. Зоопарк находится по адресу г. Лида, ул. Варшавская 43 (1 этаж) помещение рядом с бывшим магазином Zakrama. Время...
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