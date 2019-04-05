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Открылся контактный зоопарк Zooland

06.04.2019 — Разное | Lida.Info  
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Открылся контактный зоопарк Zooland

Сегодня в нашем городе открылся контактный зоопарк Zooland.

Зоопарк находится по адресу г. Лида, ул. Варшавская 43 (1 этаж) помещение рядом с бывшим магазином Zakrama. Время работы с 10:00 до 20:00 ежедневно. Телефон для справок +375 (33) 3332234 (МТС).

Открылся контактный зоопарк Zooland

Прейскурант цена на посещение контактного зоопарка:

Открылся контактный зоопарк Zooland

 

Открылся контактный зоопарк Zooland

Открылся контактный зоопарк Zooland

Открылся контактный зоопарк Zooland

Открылся контактный зоопарк Zooland

 
 
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Сегодня в нашем городе открылся контактный зоопарк Zooland. Зоопарк находится по адресу г. Лида, ул. Варшавская 43 (1 этаж) помещение рядом с бывшим магазином Zakrama. Время...
 
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