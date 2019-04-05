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В Бресте прошел чемпионат БФСО «Динамо» по рукопашному бою. Золотая медаль – у спасателя
06.04.2019 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Брест стал местом проведения чемпионата БФСО «Динамо» по рукопашному бою. Турнир с участием лучших мастеров единоборств проходил со 2 по 5 апреля в универсальном спортивном зале динамовского спортивного комплекса.
За чемпионский титул в восьми весовых категориях состязались около 200 сотрудников правоохранительных органов, в числе соискателей наград были и представители
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Брест стал местом проведения чемпионата БФСО «Динамо» по рукопашному бою. Турнир с участием лучших мастеров единоборств проходил со 2 по 5 апреля в универсальном...
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