В Бресте прошел чемпионат БФСО «Динамо» по рукопашному бою. Золотая медаль – у спасателя

Брест стал местом проведения чемпионата БФСО «Динамо» по рукопашному бою. Турнир с участием лучших мастеров единоборств проходил со 2 по 5 апреля в универсальном спортивном зале динамовского спортивного комплекса.



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За чемпионский титул в восьми весовых категориях состязались около 200 сотрудников правоохранительных органов, в числе соискателей наград были и представители МЧС .