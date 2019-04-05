Как в ЦМТ делают керамические сувениры к 1000-летию Бреста

К 1000-летию Бреста его жители получат новые социальные объекты, инфраструктуру, места для отдыха… Однако и брестчане готовят городу свои презенты.



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Воспитанники кружка керамики областного центра молодёжного творчества к юбилейной дате изготавливают сувениры из глины: кружки, колокольчики, медали, панно. На них изображены достопримечательности города, его символика.

Лепка из глины — старинный народный промысел. Мастера гончарных дел из податливого материала создают шедевры. Раньше самым распространённым изделием из глины была посуда. Её археологи до сих пор находят на раскопках. Сегодня гончарное дело стало очень популярным.



О том, как в городе над Бугом возрождают традиционное белорусское ремесло, рассказала преподаватель кружка керамики Татьяна Омельянович.



— Татьяна Семёновна, когда Вы начали работать с глиной?



— Мне было лет десять, когда папа принёс домой глину из карьера. Он собирался строить глиняную печь. Мне очень понравилась эта идея, и я тоже захотела что-нибудь слепить. Первым изделием стала роза. Тогда я ещё не знала технологии работы с материалом, поэтому просто покрыла цветок клеем ПВА, а затем покрасила его гуашью. Со временем роза покрылась плесенью, но хранится у меня до сих пор.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65017.php

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Я всё больше стала увлекаться керамикой. Поэтому когда встал вопрос о выборе профессии, чётко для себя решила, что хочу работать именно в этой области. Я окончила педагогический колледж с художественным уклоном, затем получила высшее образование. В 2007 году переехала в Брест, с тех пор веду в ЦМТ кружок керамики.



— Говорят, лепка — это творческая самореализация...



— Каждая работа — результат деятельности подсознания. Поэтому важно, с какими эмоциями и настроением человек приступает к делу, это обязательно отразится в изделии.



Лепка позволяет не только отдыхать душой, но и реализовывать себя. Меня очень вдохновляют дети, хочется чем-то их порадовать, удивить. Помимо того, что они сами предлагают на занятиях, стараюсь тоже придумать что-то новое. Иногда на помощь приходит интернет.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65017.php

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Важно научить ребёнка самовыражаться, раскрывать свои способности и таланты. Для этого нужно найти контакт с каждым учеником, помочь ему стать увереннее и терпимее. У ребят, которые постоянно посещают занятия, эти качества со временем вырабатываются.



— Долго ли длится процесс обучения?



— Нет, так как базовые знания дети получают ещё в детском саду, когда их учат лепить поделки из пластилина. Поэтому на кружок они приходят с определёнными навыками. Они быстро учатся работать с глиной: сначала простые предметы, а потом посложнее.



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В процессе работы у ребёнка развивается воображение, он становится самостоятельнее. Лепка развивает и мелкую моторику, что поможет потом не только в рисовании, но и в письме. Доказано, что мелкая моторика влияет на развитие речи.



— С какими трудностями приходится сталкиваться?



— Сегодня, к сожалению, многие мальчики и девочки разучились фантазировать, им сложно придумать что-то необычное, они привыкли работать по шаблону: что преподаватель скажет, то они и лепят. А с этим нужно бороться. Стимулировать фантазию и воображение можно вопросами, такими, например, как: «А что произойдёт, если у твоего изделия вырастут крылья?»



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Раскрыть потенциал детей помогут и родители. Для этого надо вместе читать книги, рисовать, обсуждать фильм после просмотра. Подрастающее поколение должно учиться размышлять и мечтать.



— Кто Ваши воспитанники?



— К нам приводят детей с шести лет, но есть и те, кому за тридцать. Кружок посещают 98 человек, хотя желающих намного больше. Всего восемь групп, занятия проходят два раза в неделю. Я преподаю в четырёх группах, в остальных — педагоги Татьяна Кравец и Елена Омелько.



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Работы наших воспитанников можно увидеть на всех выставках мастеров ручной работы.



— Что ребята любят лепить больше всего?



— Всё, что потом дарят близким: сувениры, открытки, кружки, колокольчики и другое. Им очень нравится делать свистульки, раньше ими отпугивали злых духов. Чаще всего свистулькам придают вид какого-нибудь зверя или птицы.



С конца прошлого года ребята приступили к изготовлению сувениров, посвящённых 1000-летию города. Они изучили его исторический маршрут, символику и достопримечательности. Всё это присутствует в работах юных мастеров.



— Сколько времени нужно, чтобы изготовить изделие из глины?



— Примерно две недели, процесс включает в себя несколько этапов. Сначала надо определиться, что лепить. Затем хорошо размять глину, чтобы в ней не было пузырьков воздуха. Кстати, глину нам привозят из посёлка рядом с Несвижем.



Готовое изделие отправляем на сушку, которая занимает около недели. Всё зависит от размера работы. Как только изделие высохнет, нужно, чтобы вся влага испарились. Для этого обжигаем его в специальной муфельной печке, которая выдерживает до 1100 градусов. Необожженная глина для создания сувениров не подходит: она разваливается. После обжига материал становится светлее. Несколько часов изделие должно остывать. После этого его можно расписывать акриловыми красками или глазурью. Сутки высыхает — и готово.



— Какой совет можете дать тем, кто хочет заняться этим видом творчества?



— В лепке нет ничего сложного. Самое главное — желание, интерес и терпение. Тогда всё обязательно получится.



— Поделитесь планами.



— Скоро нам должны привезти новый взрослый гончарный круг, с ним занятия становятся интереснее.

Мы гордимся, что наши воспитанники неоднократно становились победителями областных и республиканских конкурсов, будем стремиться к достижению новых целей.



Но самое главное то, что в следующем году мы планируем открыть творческую мастерскую, где более индивидуально собираемся обучать основам гончарного мастерства.



Кинотеатр из глины



Мы пообщались с Алиной Степановой, которая уже два года посещает кружок керамики. «Сюда меня привела мама, — рассказывает Алина, — она тоже любит лепить из глины. В своё время создавала оригинальные горшки для цветов и рамки для фотографий». Девочка признаётся, что особенно ей нравится лепить куклы, каждый раз она придумывает им необычную внешность. «В моей коллекции уже десять кукол, —говорит она, — сейчас работаю над одиннадцатой. Она будет с ярким макияжем и красивой причёской. Я сделаю ей лёгкое и нарядное платье, ведь скоро лето».



В подарок родным Алина изготавливает медали со знаковыми местами Бреста. Она планирует сделать глиняный кинотеатр «Беларусь».

